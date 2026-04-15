Casca de laranja no guarda-roupa: o segredo para um armário cheiroso
Descubra como esse truque simples pode eliminar odores e funcionar como um aromatizador natural; veja o passo a passo para perfumar suas roupas
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Manter o guarda-roupa com um cheiro agradável pode ser um desafio, especialmente em locais úmidos onde odores de mofo podem aparecer. Em vez de recorrer a produtos industrializados, uma solução simples, sustentável e econômica está na sua cozinha: a casca de laranja. Rica em óleos essenciais, como o limoneno, ela funciona como um excelente aromatizador natural, deixando suas roupas e armários com um perfume cítrico e refrescante.
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Como preparar o aromatizador de casca de laranja
Criar seu próprio sachê perfumado é muito fácil. Siga este passo a passo para transformar o que seria lixo em um aliado contra maus odores.
Passo 1: Reúna os materiais
Cascas de 1 a 2 laranjas (ou outros cítricos, como limão e tangerina)
Saquinhos de tecido poroso (tule, organza ou algodão) ou um pedaço de tecido com um barbante
Ingredientes opcionais para potencializar o aroma: canela em pau, cravos-da-índia, anis-estrelado ou flores secas de lavanda
Passo 2: Seque as cascas
Para evitar que as cascas mofem dentro do armário, é fundamental desidratá-las completamente. Você pode fazer isso de duas maneiras:
Ao sol: Deixe as cascas expostas ao sol por alguns dias, até que fiquem secas e quebradiças.
No forno: Para um processo mais rápido, pré-aqueça o forno a uma temperatura baixa, entre 100°C e 120°C. Espalhe as cascas em uma assadeira e deixe-as por cerca de 5 a 10 minutos, ou até que estejam secas ao toque. Cuidado para não as queimar.
Passo 3: Monte o sachê
Após as cascas esfriarem completamente, quebre-as em pedaços menores e coloque-as dentro do saquinho de tecido. Se desejar, adicione os outros ingredientes aromáticos neste momento.
Passo 4: Posicione no guarda-roupa
Feche bem o saquinho e coloque-o em um canto do guarda-roupa, pendure em um cabide ou deixe-o dentro de uma gaveta. O aroma será liberado gradualmente, perfumando o ambiente.
Potencialize o aroma e os benefícios
Combinar a casca de laranja com outros elementos naturais, como canela em pau ou cravos-da-índia, pode criar uma fragrância ainda mais rica e duradoura. Essa mistura não só intensifica o perfume, mas também contribui para manter o ambiente menos favorável ao desenvolvimento de fungos e bactérias, graças às propriedades antissépticas desses ingredientes.
Manutenção e durabilidade
O aroma dos sachês costuma durar algumas semanas. Quando perceber que o cheiro diminuiu, basta substituir as cascas antigas por novas. Esse truque simples é uma forma inteligente de reaproveitar alimentos, reduzir o desperdício e manter suas roupas sempre cheirosas de forma natural.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.