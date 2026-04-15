Casca de laranja no guarda-roupa: o segredo para um armário cheiroso

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter o guarda-roupa com um cheiro agradável pode ser um desafio, especialmente em locais úmidos onde odores de mofo podem aparecer. Em vez de recorrer a produtos industrializados, uma solução simples, sustentável e econômica está na sua cozinha: a casca de laranja. Rica em óleos essenciais, como o limoneno, ela funciona como um excelente aromatizador natural, deixando suas roupas e armários com um perfume cítrico e refrescante.

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Como preparar o aromatizador de casca de laranja

Criar seu próprio sachê perfumado é muito fácil. Siga este passo a passo para transformar o que seria lixo em um aliado contra maus odores.

Passo 1: Reúna os materiais

Cascas de 1 a 2 laranjas (ou outros cítricos, como limão e tangerina)

Saquinhos de tecido poroso (tule, organza ou algodão) ou um pedaço de tecido com um barbante

Ingredientes opcionais para potencializar o aroma: canela em pau, cravos-da-índia, anis-estrelado ou flores secas de lavanda

Passo 2: Seque as cascas

Para evitar que as cascas mofem dentro do armário, é fundamental desidratá-las completamente. Você pode fazer isso de duas maneiras:

Ao sol: Deixe as cascas expostas ao sol por alguns dias, até que fiquem secas e quebradiças.

No forno: Para um processo mais rápido, pré-aqueça o forno a uma temperatura baixa, entre 100°C e 120°C. Espalhe as cascas em uma assadeira e deixe-as por cerca de 5 a 10 minutos, ou até que estejam secas ao toque. Cuidado para não as queimar.

Passo 3: Monte o sachê

Após as cascas esfriarem completamente, quebre-as em pedaços menores e coloque-as dentro do saquinho de tecido. Se desejar, adicione os outros ingredientes aromáticos neste momento.

Passo 4: Posicione no guarda-roupa

Feche bem o saquinho e coloque-o em um canto do guarda-roupa, pendure em um cabide ou deixe-o dentro de uma gaveta. O aroma será liberado gradualmente, perfumando o ambiente.

Potencialize o aroma e os benefícios

Combinar a casca de laranja com outros elementos naturais, como canela em pau ou cravos-da-índia, pode criar uma fragrância ainda mais rica e duradoura. Essa mistura não só intensifica o perfume, mas também contribui para manter o ambiente menos favorável ao desenvolvimento de fungos e bactérias, graças às propriedades antissépticas desses ingredientes.

Manutenção e durabilidade

O aroma dos sachês costuma durar algumas semanas. Quando perceber que o cheiro diminuiu, basta substituir as cascas antigas por novas. Esse truque simples é uma forma inteligente de reaproveitar alimentos, reduzir o desperdício e manter suas roupas sempre cheirosas de forma natural.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.