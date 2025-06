Uma combinação simples de amaciante com álcool vem conquistando espaços nas redes como solução caseira para manter a casa perfumada por horas. O segredo? O álcool ajuda a fixar as fragrâncias e acelera a secagem, permitindo que o aroma do amaciante permaneça mais tempo no ambiente.

A mistura, que costuma durar até 15 dias em borrifador, é prática e econômica. A seguir, veja como preparar essa misturinha com amaciante para ter uma casa perfumada e tudo o que é preciso saber para usar com segurança.

Como preparar a misturinha com amaciante para casa perfumada

Para criar esse spray caseiro, reúna apenas três ingredientes básicos:

amaciante concentrado, o de aroma mais agradável;



álcool isopropílico ou de limpeza (70–90%), ajuda a fixar a fragrância e evita proliferação de bactérias;

água filtrada, para diluição.

Passo a passo

em um borrifador limpo, misture 1 parte de amaciante com 2 a 3 partes de água;



adicione cerca de ¼ de parte de álcool à mistura total (ex: 1 copo de amaciante, 3 de água e ¼ de álcool);

agite bem antes de usar e borrife à distância de cerca de 30 cm.

Com proporção simples de amaciante, água e álcool é possível criar um aromatizador caseiro eficaz, seguro e fácil de fazer pixelshot

Onde aplicar e por que o aroma fixa por mais tempo

O spray deve ser usado no ar, em cortinas, tapetes ou roupas de cama, evitando móveis de madeira ou superfícies sensíveis à umidade. O álcool garante que o líquido evapore rapidamente, liberando o aroma do amaciante sem encharcar tecidos.

Já o amaciante contém fragrâncias concentradas que permanecem no ambiente. Essa combinação permite que o cheiro se dissemine de forma gradual, mantendo o perfume por mais tempo

Truques extras para potencializar o efeito

Umedecer algodão com a mistura e colocar em gavetas ou atrás de quadros garante aroma constante. Além disso, usar óleos essenciais, como lavanda, limão siciliano ou hortelã (cerca de 5 a 10 gotas) pode personalizar o cheiro,.

Em ambientes como cozinha ou banheiro, aumentar a quantidade de álcool ajuda a neutralizar odores mais persistentes