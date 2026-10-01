Datafolha para o Senado em MG: Marília tem 13%, Aécio e Viana, 11%

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A disputa para o Senado em Minas Gerais segue apertada, como mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º/10). Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados, Marília Campos (PT) aparece com 13%; Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11%; e Domingos Sávio (PL), com 9%.

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Já na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores, 61% ainda estão indecisos.

Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.

Neste ano, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes ao Senado. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes. Caso isso aconteça, o segundo voto é anulado.





Veja os números:





Pesquisa estimulada - Total para as duas vagas





Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)

Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)

Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)

Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)

Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)

Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)

Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)

Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)

Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)

Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)

Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)

Indecisos: 20% (eram 21%)





Pesquisa estimulada - Primeira vaga

Marília Campos (PT): 20% (eram 18% em 24 de setembro)

Aécio Neves (PSDB): 15% (eram 15%)

Carlos Viana (PSD): 13% (eram 13%)

Domingos Sávio (PL): 10% (eram 10%)

Marcelo Aro (PP): 5% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 2% (era 2%)

Marco Antônio Superman (Novo): 2% (era 1%)

Ana Luiza do MLB (UP): 1% (eram 2%)

Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)

Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)

Manoel Carvalho (MDB): 1% (era 1%)

Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11%)

Indecisos: 15% (eram 17%)

Pesquisa estimulada - Segunda vaga





Carlos Viana (PSD): 9% (eram 8% em 24 de setembro)

Domingos Sávio (PL): 9% (eram 8%)

Aécio Neves (PSDB): 7% (eram 7%)

Áurea Carolina (PSOL): 7% (eram 8%)

Marcelo Aro (PP): 7% (eram 5%)

Marília Campos (PT): 6% (eram 8%)

Ana Luiza do MLB (UP): 3% (eram 3%)

Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)

Carlin Moura (Avante): 1% (eram 2%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 1%)

Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (eram 2%)

Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 1% (era 1%)

Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 18% (eram 17%)

Indecisos: 24% (eram 26%)





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Pesquisa espontânea



