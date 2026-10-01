Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Datafolha para o Senado em MG: Marília tem 13%, Aécio e Viana, 11%

Na pesquisa espontânea, em que a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados, 61% se dizem indecisos

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/10/2026 19:04

compartilhe

×
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio disputam o Senado em Minas Gerais crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Marcos Vieira/EM/D.A. Press (4)

A disputa para o Senado em Minas Gerais segue apertada, como mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º/10). Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados, Marília Campos (PT) aparece com 13%; Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11%; e Domingos Sávio (PL), com 9%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Já na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores, 61% ainda estão indecisos.

Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.

Neste ano, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes ao Senado. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes. Caso isso aconteça, o segundo voto é anulado.

Leia Mais


Veja os números: 


Pesquisa estimulada - Total para as duas vagas


  • Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)
  • Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)
  • Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)
  • Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)
  • Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)
  • Indecisos: 20% (eram 21%)


Pesquisa estimulada - Primeira vaga

  • Marília Campos (PT): 20% (eram 18% em 24 de setembro)
  • Aécio Neves (PSDB): 15% (eram 15%)
  • Carlos Viana (PSD): 13% (eram 13%)
  • Domingos Sávio (PL): 10% (eram 10%)
  • Marcelo Aro (PP): 5% (eram 6%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 2% (era 2%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2% (era 1%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1% (eram 2%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 1% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11%)
  • Indecisos: 15% (eram 17%)

Pesquisa estimulada - Segunda vaga


  • Carlos Viana (PSD): 9% (eram 8% em 24 de setembro)
  • Domingos Sávio (PL): 9% (eram 8%)
  • Aécio Neves (PSDB): 7% (eram 7%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 7% (eram 8%)
  • Marcelo Aro (PP): 7% (eram 5%)
  • Marília Campos (PT): 6% (eram 8%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 3% (eram 3%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (eram 2%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (eram 2%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 1% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 18% (eram 17%)
  • Indecisos: 24% (eram 26%)


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pesquisa espontânea


  • Marília Campos (PT): 6% (eram 5% em 24 de setembro)
  • Carlos Viana (PSD): 5% (eram 4%)
  • Domingos Sávio (PL): 3% (eram 2%)
  • Aécio Neves (PSDB): 3% (eram 2%)
  • Marcelo Aro (PP): 2% (eram 2%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 2% (eram 2%)
  • PT/candidato do PT/candidato do Lula: 1% (era 1%)
  • Outras respostas: 8% (eram 8%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
  • Indecisos: 61% (eram 67%)

Tópicos relacionados:

eleicoes2026 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay