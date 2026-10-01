Datafolha para o Senado em MG: Marília tem 13%, Aécio e Viana, 11%
Na pesquisa espontânea, em que a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados, 61% se dizem indecisos
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A disputa para o Senado em Minas Gerais segue apertada, como mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º/10). Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados aos entrevistados, Marília Campos (PT) aparece com 13%; Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11%; e Domingos Sávio (PL), com 9%.
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Já na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são mostrados aos eleitores, 61% ainda estão indecisos.
Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.
Neste ano, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes ao Senado. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes. Caso isso aconteça, o segundo voto é anulado.
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Veja os números:
Pesquisa estimulada - Total para as duas vagas
- Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)
- Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)
- Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)
- Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)
- Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
- Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)
- Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
- Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)
- Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)
- Indecisos: 20% (eram 21%)
Pesquisa estimulada - Primeira vaga
- Marília Campos (PT): 20% (eram 18% em 24 de setembro)
- Aécio Neves (PSDB): 15% (eram 15%)
- Carlos Viana (PSD): 13% (eram 13%)
- Domingos Sávio (PL): 10% (eram 10%)
- Marcelo Aro (PP): 5% (eram 6%)
- Áurea Carolina (PSOL): 2% (era 2%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 2% (era 1%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 1% (eram 2%)
- Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
- Manoel Carvalho (MDB): 1% (era 1%)
- Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
- Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 11%)
- Indecisos: 15% (eram 17%)
Pesquisa estimulada - Segunda vaga
- Carlos Viana (PSD): 9% (eram 8% em 24 de setembro)
- Domingos Sávio (PL): 9% (eram 8%)
- Aécio Neves (PSDB): 7% (eram 7%)
- Áurea Carolina (PSOL): 7% (eram 8%)
- Marcelo Aro (PP): 7% (eram 5%)
- Marília Campos (PT): 6% (eram 8%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 3% (eram 3%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
- Carlin Moura (Avante): 1% (eram 2%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 1%)
- Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (eram 2%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 1% (era 1%)
- Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Em branco/nulo/nenhum: 18% (eram 17%)
- Indecisos: 24% (eram 26%)
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Pesquisa espontânea
- Marília Campos (PT): 6% (eram 5% em 24 de setembro)
- Carlos Viana (PSD): 5% (eram 4%)
- Domingos Sávio (PL): 3% (eram 2%)
- Aécio Neves (PSDB): 3% (eram 2%)
- Marcelo Aro (PP): 2% (eram 2%)
- Áurea Carolina (PSOL): 2% (eram 2%)
- PT/candidato do PT/candidato do Lula: 1% (era 1%)
- Outras respostas: 8% (eram 8%)
- Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
- Indecisos: 61% (eram 67%)