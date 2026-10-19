Força-tarefa amplia combate a queimadas no Amazonas

O Governo Federal anunciou nesse domingo (18/10) um pacote de medidas e enfrentamento contra incêndios florestais no Amazonas. Após a reunião do Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, o governador do estado Roberto Cidade (União) informou que ao menos 11 suspeitos de envolvimento com as queimadas no município de Autazes, na Região Metropolitana de Manaus, foram presas.

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Em coletiva de imprensa, Cidade afirmou: "Quem provocar incêndios criminosos precisa responder com todo o rigor da lei". O governador acrescentou que a prioridade das autoridades, no momento é proteger a população e impedir o avanço das queimadas.

Estado-Maior Conjunto



Para combater a crise ambiental em Manaus, o Governo Federal anunciou também nesse domingo, um pacote de medidas para combater fogo. As ações contam com reforço das operações das Forças Armadas, ampliação dos recursos destinados ao estado e aos municípios e mobilização de diferentes áreas para proteger a população. O conjunto de forças foi apresentado após reunião de autoridades federais e estaduais na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Uma das medidas é a instalação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, para coordenar as operações militares, e a previsão de implantação de uma base da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital amazonense. A atuação federal também envolve apoio financeiro às administrações locais e mobilização dos órgãos de segurança para apurar possíveis crimes relacionados aos incêndios.

A estrutura deverá dar mais agilidade às decisões e à execução das medidas de enfrentamento aos incêndios. Para reforçar a equipe em Manaus, foram enviadas mais cinco novas aeronaves, subindo o número de 11 para 16. Entre os equipamentos está também um segundo avião KC-390, com capacidade para lançar até 19 mil litros de água por saída. A aeronave vai se juntar a outro KC-390, com capacidade para lançar 12 mil litros. Também está sendo incorporado um equipamento para o lançamento aéreo de caixas com capacidade para mil litros de água, ampliando os recursos empregados no combate aos focos de incêndio.

"As Forças vão entrar fortemente e todo o Governo Federal vai apoiar tudo que for necessário", afirmou o ministro, da justiça e segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

O reforço aéreo conta também com a mobilização de efetivos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas.

Repasse

O pacote de medidas para ações emergenciais recebeu cerca de R$14 milhões do Ministério da Integração e do desenvolvimento Regional (MIDR). Os recursos serão destinados ao apoio logístico, à aquisição de equipamentos de proteção e combate aos incêndios e a contratação de mais duas aeronaves.

O recurso foi aprovado após o reconhecimento da emergência decretada pelo governo estadual. Segundo o ministro Waldez Góes, equipes do MIDR estão auxiliando o estado e as prefeituras na elaboração de projetos e planos de trabalho para viabilizar novos repasses. Os documentos apresentados somam quase R$ 100 milhões e estão em análise pelo ministério. O ministro explicou que "a expectativa é ampliar significativamente os recursos destinados ao combate aos incêndios, conforme a análise e a aprovação dos planos apresentados".

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Ainda segundo o ministro, "os novos repasses se somarão aos R$ 14 milhões já disponibilizados e ao emprego das Forças Armadas e de órgãos como Ibama e Defesa Civil Nacional. apoio financeiro será direcionado às necessidades apresentadas pelo governo estadual e pelas prefeituras, com o objetivo de fortalecer a capacidade de resposta local à emergência".