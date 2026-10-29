A TVS MOTOR COMPANY REGRESSA À EICMA COM NOVOS MODELOS PARA A EUROPA

A TVS Motor Company (TVSM), líder mundial no fabrico de veículos de duas e três rodas, regressa à EICMA, em Milão, em novembro, um ano depois da sua estreia no maior salão de veículos de duas rodas do mundo. A empresa vai apresentar novos modelos para a Europa numa conferência de imprensa na terça-feira, 3 de novembro, às 10h00 CET. O stand da TVS fica no Pavilhão 18, stand I64.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026267667/pt/

TVS Motor Company will present new models for Europe at a press conference on Tuesday, 3 November at 10:00 CET at EICMA this year.

A EICMA 2025 marcou o início do percurso de crescimento da TVS Motor na Europa. Desde então, a empresa tem-se concentrado em lançar as bases para o sucesso a longo prazo, desenvolvendo a rede de concessionários, o serviço pós-venda e o apoio ao cliente nos principais mercados.

Em Itália, o seu primeiro mercado europeu, a TVS trabalha hoje com cerca de 100 concessionários. As vendas a retalho em Itália cresceram 110% este ano até setembro, muito acima do crescimento global do mercado, de cerca de 10%, o que reflete a forte aceitação da marca pelos clientes.

Para continuar a crescer na Europa, a empresa está a criar as suas próprias empresas de vendas nacionais: a Itália seguem-se em breve França e Alemanha, onde vão abrir concessionários TVS. Noutros pontos da Europa, a TVS já conta com 18 concessionários em Espanha, 2 em Portugal, 4 na Hungria e 1 em Malta. A Grécia e a Sérvia seguem-se até ao final de 2026, e a Roménia até março de 2027.

“No ano passado, em Milão, dissemos que estávamos a levar a Europa a sério. Um ano depois, podemos mostrar o que esse compromisso significa”, afirmou Peyman Kargar, President International Business, TVS Motor Company, nomeado Director e Chief Executive Officer com efeitos a partir de 27 de janeiro de 2027.“Construímos uma base sólida em Itália, estabelecemos presença própria em mercados-chave e reforçámos a proximidade com concessionários e clientes. Este ano regressamos à EICMA para mostrar como a nossa gama de produtos, guiada pelos valores de sempre da TVS Motor (inovação, qualidade e foco no cliente), está a conquistar motociclistas em toda a Europa.”

A TVS Motor Company serve 68 milhões de clientes em mais de 90 países. A operação europeia conta com capacidades de inovação e design na Índia, em Bolonha e no Reino Unido.

Sobre a TVS Motor Company

A TVS Motor Company (BSE: 532343 e NSE: TVSMOTOR), parte da TVS VENU, é um fabricante de veículos de duas e três rodas de reconhecido prestígio a nível mundial, que promove o progresso através da mobilidade sustentável, com quatro unidades de produção de última geração na Índia e na Indonésia. Com um legado de 100 anos assente na confiança, no valor e na paixão pelos clientes, orgulha-se de fabricar produtos da mais elevada qualidade, reconhecidos internacionalmente, através de processos inovadores e sustentáveis. A TVS Motor é a única empresa de veículos de duas rodas a ter recebido o prestigiado Prémio Deming. Os nossos produtos lideram as respetivas categorias nos estudos J.D. Power IQS e APEAL. Fomos classificados como a empresa n.º 1 no J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey durante quatro anos consecutivos. A empresa do grupo Norton Motorcycles, sediada no Reino Unido, é uma das marcas de motociclos mais emotivas do mundo. A TVS Motor Company procura oferecer a melhor experiência ao cliente nos 90 países em que opera.

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