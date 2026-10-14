Por que a ex-mulher de Jeff Bezos, que doou US$ 7 bilhões em 2025, não aparece entre os maiores doadores do ano
A bilionária já repassou mais de US$ 26 bilhões para causas sociais de forma discreta; entenda o motivo que a faz doar tanto sem buscar os holofotes
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Doações de grande porte somaram US$ 19,2 bilhões nos Estados Unidos em 2025. MacKenzie Scott representou um terço desse montante, de acordo com dados repassados à "Fortune" pela Giving USA e pela Indiana University Lilly Family School of Philanthropy.
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A ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, destinou cerca de US$ 7 bilhões a causas sociais em 2025. O repasse elevou suas doações acumuladas para US$ 26,2 bilhões em cinco anos, alcançando milhares de organizações focadas em áreas como:
habitação;
diversidade, equidade e inclusão (DEI);
recuperação de desastres.
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O cenário das grandes doações
O grupo dos principais doadores de 2025 também contou com:
Michael Bloomberg: US$ 4,3 bilhões;
Bill Gates: US$ 3,7 bilhões;
Warren Buffett: US$ 1,34 bilhão;
Susan e Michael Dell: quase US$ 1 bilhão.
O total doado a entidades beneficentes norte-americanas alcançou US$ 617,2 bilhões em 2025, crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior. O valor engloba repasses de pessoas físicas, legados testamentários, fundações e corporações.
Gabe Cooper, vice-presidente da Giving USA Foundation e CEO da Virtuous, declarou que quase todas as categorias de instituições apresentaram crescimento sólido. Os segmentos com maior arrecadação incluíram religião, serviços humanos, educação, saúde, assuntos internacionais e artes e cultura.
Atuação discreta e motivações
Apesar dos valores repassados, a "Chronicle of Philanthropy" não listou Scott entre os 50 maiores doadores do ano. A ausência decorre do perfil reservado da bilionária: ela não busca cobertura da imprensa e raramente concede detalhes sobre os repasses. Scott e seus representantes declinaram fornecer informações à publicação sobre doações a fundos orientados por doadores.
As ações de Scott tiveram inspiração em ajudas recebidas no passado: a colega de faculdade ofereceu US$ 1.000 para que ela não abandonasse os estudos, e seu dentista realizou procedimentos gratuitos ao notar que ela não tinha recursos financeiros.
Em ensaio publicado em 9 de dezembro, Scott afirmou que a generosidade ativa as mesmas áreas de prazer cerebral ligadas ao sexo, à alimentação e ao recebimento de presentes, além de melhorar a saúde e a felicidade.
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Após a separação de Bezos, Scott assinou o Giving Pledge e prometeu transferir a maior parte de sua riqueza. O patrimônio líquido dela permanece avaliado em quase US$ 37 bilhões em razão do valor das ações da Amazon recebidas no divórcio.