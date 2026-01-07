Assine
MAIS RICO DO MUNDO

Elon Musk vira o ano com R$ 3,9 trilhões

Musk agora é quase três vezes mais rico que o segundo colocado, Larry Page

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
07/01/2026 12:44

Elon Musk é primeira pessoa a atingir patrimônio de meio trilhão de dólares, segundo lista de bilionários da Forbes
Elon Musk foi a primeira pessoa a atingir patrimônio de meio trilhão de dólares, segundo lista de bilionários da Forbes crédito: BBC Geral

(UOL/FOLHAPRESS) - Elon Musk, homem mais rico do planeta, virou o ano com US$ 726 bilhões na conta (R$ 3,9 trilhões). O valor foi registrado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, pela Forbes.

A fortuna do CEO da Tesla aumentou US$ 244 bilhões no último mês. Por outro lado, seis das dez pessoas mais ricas do mundo viram seus patrimônios diminuírem no mesmo período, à medida que as ações caíram com a chegada do Ano-Novo.

Musk agora é quase três vezes mais rico que o segundo colocado, Larry Page. O cofundador do Google perdeu US$ 5 bilhões no último mês e virou o ano com uma fortuna de US$ 257 bilhões.

Elon Musk se tornou a primeira pessoa a ter US$ 700 bilhões no dia 19 de dezembro. Quatro dias antes, ele havia alcançado os US$ 600 bilhões. Agora, ele é o mais rico do mundo pelo 20º mês consecutivo, segundo dados da Forbes.

Ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer voltou ao top 10 e foi a única mudança em relação à lista dos dez mais ricos do ano passado. Ele subiu do 11º para o décimo lugar, apesar de sua fortuna ter caído US$ 2 bilhões, para estimados US$ 147 bilhões.

Os 10 mais ricos do mundo 

  • 1. Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 726 bilhões (aumento de US$ 244 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X (ex-Twitter)

Idade: 54 anos

Residência: Austin, Texas

Cidadania: EUA 

  • 2. Larry Page

Patrimônio líquido: US$ 257 bilhões (baixa de US$ 5 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Google

Idade: 52 anos

Residência: Palo Alto, Califórnia

Cidadania: EUA 

  • 3. Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 245 bilhões (queda de US$ 8 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Oracle

Idade: 81 anos

Residência: Woodside, Califórnia

Cidadania: EUA 

  • 4. Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 242 bilhões (queda de US$ 2 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Amazon

Idade: 61 anos

Residência: Miami, Flórida

Cidadania: EUA

  • 5. Sergey Brin

Patrimônio líquido: US$ 237 bilhões (queda de US$ 6 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Google

Idade: 52 anos

Residência: Los Altos, Califórnia

Cidadania: EUA

  • 6. Mark Zuckerberg

Patrimônio líquido: US$ 226 bilhões (alta de US$ 4 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Meta (Facebook)

Idade: 41 anos

Residência: Palo Alto, Califórnia

Cidadania: EUA

  • 7. Bernard Arnault

Patrimônio líquido: US$ 195 bilhões (alta de US$ 5 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: LVMH

Idade: 76 anos

Residência: Paris

Cidadania: França

  • 8. Jensen Huang

Patrimônio líquido: US$ 162 bilhões (alta de US$ 8 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Nvidia

Idade: 62 anos

Residência: Los Altos, Califórnia

Cidadania: EUA

  • 9. Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 149 bilhões (queda de US$ 3 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Berkshire Hathaway

Idade: 95 anos

Residência: Omaha, Nebraska

Cidadania: EUA

  • 10. Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 147 bilhões (queda de US$ 2 bilhões desde o mês anterior)

Fonte: Microsoft, Los Angeles Clippers

Idade: 69 anos

Residência: Hunts Point, Washington

Cidadania: EUA

