Elon Musk vira o ano com R$ 3,9 trilhões
Musk agora é quase três vezes mais rico que o segundo colocado, Larry Page
(UOL/FOLHAPRESS) - Elon Musk, homem mais rico do planeta, virou o ano com US$ 726 bilhões na conta (R$ 3,9 trilhões). O valor foi registrado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026, pela Forbes.
A fortuna do CEO da Tesla aumentou US$ 244 bilhões no último mês. Por outro lado, seis das dez pessoas mais ricas do mundo viram seus patrimônios diminuírem no mesmo período, à medida que as ações caíram com a chegada do Ano-Novo.
Musk agora é quase três vezes mais rico que o segundo colocado, Larry Page. O cofundador do Google perdeu US$ 5 bilhões no último mês e virou o ano com uma fortuna de US$ 257 bilhões.
Elon Musk se tornou a primeira pessoa a ter US$ 700 bilhões no dia 19 de dezembro. Quatro dias antes, ele havia alcançado os US$ 600 bilhões. Agora, ele é o mais rico do mundo pelo 20º mês consecutivo, segundo dados da Forbes.
Ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer voltou ao top 10 e foi a única mudança em relação à lista dos dez mais ricos do ano passado. Ele subiu do 11º para o décimo lugar, apesar de sua fortuna ter caído US$ 2 bilhões, para estimados US$ 147 bilhões.
Os 10 mais ricos do mundo
-
1. Elon Musk
Patrimônio líquido: US$ 726 bilhões (aumento de US$ 244 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X (ex-Twitter)
Idade: 54 anos
Residência: Austin, Texas
Cidadania: EUA
-
2. Larry Page
Patrimônio líquido: US$ 257 bilhões (baixa de US$ 5 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Google
Idade: 52 anos
Residência: Palo Alto, Califórnia
Cidadania: EUA
-
3. Larry Ellison
Patrimônio líquido: US$ 245 bilhões (queda de US$ 8 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Oracle
Idade: 81 anos
Residência: Woodside, Califórnia
Cidadania: EUA
-
4. Jeff Bezos
Patrimônio líquido: US$ 242 bilhões (queda de US$ 2 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Amazon
Idade: 61 anos
Residência: Miami, Flórida
Cidadania: EUA
-
5. Sergey Brin
Patrimônio líquido: US$ 237 bilhões (queda de US$ 6 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Google
Idade: 52 anos
Residência: Los Altos, Califórnia
Cidadania: EUA
-
6. Mark Zuckerberg
Patrimônio líquido: US$ 226 bilhões (alta de US$ 4 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Meta (Facebook)
Idade: 41 anos
Residência: Palo Alto, Califórnia
Cidadania: EUA
-
7. Bernard Arnault
Patrimônio líquido: US$ 195 bilhões (alta de US$ 5 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: LVMH
Idade: 76 anos
Residência: Paris
Cidadania: França
-
8. Jensen Huang
Patrimônio líquido: US$ 162 bilhões (alta de US$ 8 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Nvidia
Idade: 62 anos
Residência: Los Altos, Califórnia
Cidadania: EUA
-
9. Warren Buffett
Patrimônio líquido: US$ 149 bilhões (queda de US$ 3 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Berkshire Hathaway
Idade: 95 anos
Residência: Omaha, Nebraska
Cidadania: EUA
-
10. Steve Ballmer
Patrimônio líquido: US$ 147 bilhões (queda de US$ 2 bilhões desde o mês anterior)
Fonte: Microsoft, Los Angeles Clippers
Idade: 69 anos
Residência: Hunts Point, Washington
Cidadania: EUA