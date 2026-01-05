Assine
overlay
Início Economia

Deputados gastam R$ 90 milhões em divulgação do mandato em 2025

Anúncios em redes sociais, rádio e jornal concentram despesas; Facebook soma R$ 2,7 milhões

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
05/01/2026 04:04

compartilhe

SIGA
x
Deputados gastam R$ 90 milhões em divulgação do mandato em 2025
Deputados gastam R$ 90 milhões em divulgação do mandato em 2025 crédito: Platobr Economia

Um levantamento feito pela coluna a partir de dados da Câmara dos Deputados indica que parlamentares gastaram cerca de R$ 90 milhões, em 2025, com a rubrica denominada “Divulgação da Atividade Parlamentar”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Do total apurado, R$ 2,7 milhões correspondem a gastos com anúncios no Facebook — maior destinatário individual de recursos —, incluindo impulsionamento de conteúdo e compra de mídia digital. O restante dos valores se distribui entre despesas com comunicação em rádio, jornal impresso, sites, produção de material gráfico e serviços de assessoria de comunicação.

Os dados disponíveis consideram despesas realizadas por deputados federais que exerceram mandato ao longo do ano, inclusive parlamentares que já deixaram o cargo, mas que tiveram gastos registrados no período.

A rubrica de divulgação da atividade parlamentar engloba despesas com divulgação institucional do mandato, como anúncios em diferentes meios de comunicação e produção de conteúdo. De acordo com as normas da Câmara, a finalidade é informar o eleitor sobre projetos, votações e atividades do gabinete.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa rubrica integra a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, verba destinada a custear despesas do mandato. O valor mensal varia conforme o estado de origem do parlamentar, sobretudo em razão dos custos com passagens aéreas. Parte das despesas é paga diretamente pela Câmara, enquanto outras são reembolsadas, o que pode resultar em meses com gastos acima do teto mensal, devido ao acúmulo de valores não utilizados.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay