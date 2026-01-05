Deputados gastam R$ 90 milhões em divulgação do mandato em 2025
Anúncios em redes sociais, rádio e jornal concentram despesas; Facebook soma R$ 2,7 milhões
Um levantamento feito pela coluna a partir de dados da Câmara dos Deputados indica que parlamentares gastaram cerca de R$ 90 milhões, em 2025, com a rubrica denominada “Divulgação da Atividade Parlamentar”.
Do total apurado, R$ 2,7 milhões correspondem a gastos com anúncios no Facebook — maior destinatário individual de recursos —, incluindo impulsionamento de conteúdo e compra de mídia digital. O restante dos valores se distribui entre despesas com comunicação em rádio, jornal impresso, sites, produção de material gráfico e serviços de assessoria de comunicação.
Os dados disponíveis consideram despesas realizadas por deputados federais que exerceram mandato ao longo do ano, inclusive parlamentares que já deixaram o cargo, mas que tiveram gastos registrados no período.
A rubrica de divulgação da atividade parlamentar engloba despesas com divulgação institucional do mandato, como anúncios em diferentes meios de comunicação e produção de conteúdo. De acordo com as normas da Câmara, a finalidade é informar o eleitor sobre projetos, votações e atividades do gabinete.
Essa rubrica integra a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, verba destinada a custear despesas do mandato. O valor mensal varia conforme o estado de origem do parlamentar, sobretudo em razão dos custos com passagens aéreas. Parte das despesas é paga diretamente pela Câmara, enquanto outras são reembolsadas, o que pode resultar em meses com gastos acima do teto mensal, devido ao acúmulo de valores não utilizados.