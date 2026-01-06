Bilionário campeão de doações coloca R$ 1,7 milhão no partido de Tarcísio e Motta

Campeão de doações eleitorais em todas as eleições no Brasil desde 2018, o bilionário Rubens Ometto, da Cosan, manteve a generosidade política em dia em 2025, ano sem disputas nas urnas do país.

O Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas e Hugo Motta, informou à Justiça Eleitoral ter recebido R$ 1,74 milhão de Ometto nos últimos dias do ano. Segundo a prestação de contas, em 26 de dezembro o empresário do agronegócio doou R$ 870 mil à legenda. Três dias depois, em 29 de dezembro, colocou mais R$ 870 mil na conta do Republicanos.

Os valores foram repassados por Ometto a título de “Doações para manutenção do partido” e fizeram dele o maior financiador do Republicanos no ano passado, fora o dinheiro do fundo partidário.

A legenda foi a única, até agora, a ter declarado repasses do empresário para o ano de 2025. O prazo para prestação de contas se encerra em junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rubens Ometto foi o doador que mais dinheiro aportou em campanhas políticas no Brasil em 2018 (R$ 7,5 milhões), 2020 (R$ 2,6 milhões), 2022 (R$ 7,4 milhões) e 2024 (R$ 19,3 milhões). O patrimônio dele, estimado pela Forbes, é de R$ 7,6 bilhões.