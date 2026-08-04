Dentro da 'ilha dos bilionários': o bunker de Zuckerberg e Tom Brady

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Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, dois dos homens mais ricos do mundo, têm um novo endereço em comum: a "ilha dos bilionários" em Miami, nos Estados Unidos. O CEO da Meta e o fundador da Amazon estão entre os super-ricos que escolheram o local para construir novas mansões.

Conhecida oficialmente como Ilha Indian Creek, o local também é chamado de “Bunker dos Bilionários”. Trata-se de uma península artificial com 121 hectares, o equivalente a 170 campos de futebol, criada na Baía de Biscayne. O espaço exclusivo possui apenas 41 lotes e abriga 84 residentes.

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A lista de moradores inclui nomes como o jogador de futebol americano Tom Brady e Ivanka Trump, filha de Donald Trump. Para comprar uma das propriedades, todas à beira-mar, é necessário passar por uma rigorosa lista de espera para avaliação.

Recentemente, Zuckerberg ergueu ali uma mansão avaliada entre 150 e 200 milhões de dólares. Em 2024, Bezos comprou três endereços na ilha: uma mansão de 79 milhões de dólares, um casarão de 370 milhões de reais e outra propriedade de mais de 90 milhões de dólares.

No centro da ilha, os bilionários dispõem do Creek Country Club, um clube privado com campo de golfe e taxa de matrícula de 500 mil dólares, cerca de R$ 2,7 milhões.

Por que tantos bilionários estão mudando para Miami

A reclusão não é o único motivo. Embora os barões da tecnologia tenham bases na Califórnia e em Seattle, Miami oferece vantagens fiscais para atraí-los, como encargos menores no imposto de renda sobre grandes fortunas.

Na Califórnia, uma proposta de imposto direcionado à riqueza de bilionários entrou em debate. A medida pode acrescentar uma taxa de 5% sobre o patrimônio líquido dos ultra ricos residentes no estado.

Larry Page, um dos criadores do Google, também está na lista de endinheirados que adquiriram propriedades e transferiram bens da Califórnia para a Flórida.

A incorporadora responsável pela ilha oferece privacidade total. O acesso pode ser feito exclusivamente por mar, com rondas diárias de uma guarda costeira. A outra entrada é uma única ponte, onde ocorre checagem de documentos e inspeção de automóveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.