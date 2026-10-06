Mãe de Eliza Samudio se manifesta após ser derrotada nas eleições

O resultado das eleições não fez Sonia Samudio desistir da causa que a levou a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mãe de Eliza Samudio, ela recebeu 1.165 votos e ficou fora da lista de eleitos.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (5/10), Sonia agradeceu às pessoas que apoiaram sua candidatura e deixou claro que pretende seguir atuando mesmo sem conquistar um cargo político.

“Eu sou Sonia Samudio, mãe de Eliza, mãe de Pedro Gustavo e avó de Bruninho. A eleição acabou e eu quero agradecer a cada voto recebido. Agora a nossa luta, essa não. Eu nunca entrei nessa por uma cadeira.

Entrei porque no Brasil uma criança desaparece a cada 15 minutos e quase ninguém procura, porque o sistema entende de processo, mas não entende a nossa dor”, declarou.

Durante o desabafo, ela também mencionou o sofrimento enfrentado por familiares de pessoas desaparecidas e criticou a forma como esses casos acabam sendo tratados.

Para Sonia, o encerramento de uma investigação não representa o fim da dor para quem continua procurando por um familiar.

“Arquiva casos, mas não arquiva os nossos filhos. Nós somos milhares de mães que perderam filhas, avós criando os netos que o Estado deixou órfãos, famílias que aprendem a viver com porta-retrato nas mãos”, afirmou.

Na sequência, a mãe de Eliza fez um apelo para que familiares que vivem situações semelhantes se organizem e passem a cobrar respostas de forma conjunta. Ela defendeu a criação de uma frente voltada à defesa dessas famílias.

“Sozinhos somos dor, juntos somos nós, somos mais forte que qualquer gabinete. Então, fica o meu chamado: então vamos nos unir numa frente que não se cala mais, porque a nossa luta não é só por quem já se foi, é por quem ainda está aqui vivo. Sua luta também é a nossa luta. Vem comigo”, completou.

Sonia se tornou conhecida nacionalmente após o desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, em 2010.

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte da modelo, cujo corpo nunca foi encontrado. Eliza deixou um filho, Bruninho, que foi criado pela família materna.

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