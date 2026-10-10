Animais
Minhocas, gongolos e lacraias: conheça as diferenças entre esses animais que muita gente confunde
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Dessa forma, as principais diferenças residem em sua classificação zoológica, número de pernas, tipo de alimentação e presença de veneno. Foto: Pixabay
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Em relação à anatomia, as minhocas não são artrópodes, visto que pertencem ao filo dos anelídeos, Phylum Annelida. Elas não têm pernas articuladas, esqueleto externo ou antenas. Foto: Pixabay
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Por outro lado, seus corpos são moles, cilíndricos e divididos em anéis. Elas se movem através da contração muscular de todo o corpo. Foto: reprodução
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As lacraias, por sua vez, são artrópodes da classe Quilópoda, pertencentes ao subfilo Myriapoda, o mesmo dos gongolos. Foto: Pixabay
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Elas têm um corpo segmentado e achatado, com um único par de pernas por segmento corporal, sendo conhecidas por sua agilidade. A cabeça é bem definida e possui longas antenas. Foto: Matt Reinbold wikimedia commons
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Os gongolos, popularmente conhecidos como piolhos-de-cobra, também são artrópodes do subfilo Myriapoda, mas pertencem a uma classe diferente: Diplópoda. Foto: Bob Walker wikimedia commons
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A característica mais distintiva é que, na maioria dos segmentos do corpo, eles possuem dois pares de pernas por segmento e quatro por anel. Foto: Pixabay
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Seus corpos são geralmente mais cilíndricos ou arredondados em seção transversal do que as lacraias, e eles têm antenas mais curtas e dobradas, usadas para tatear o solo. Foto: Pixabay
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Quanto à alimentação e comportamento, as minhocas são detritívoras e se alimentam de matéria orgânica em decomposição no solo, como folhas e esterco. Foto: Pixabay
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Elas, portanto, ingerem a terra e digerem os nutrientes, expelindo o restante como húmus, um adubo de excelente qualidade para o solo. Assim, elas são inofensivas. Foto: Thassiane Ubida/Embrapa
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As lacraias são predadoras carnívoras e caçadoras noturnas muito rápidas. Elas utilizam um par de apêndices modificados próximos à cabeça, chamados forcípulas, para inocular veneno em suas presas, que incluem insetos, vermes, grilos e até pequenos vertebrados. Foto: Katja Schulz wikimedia commons
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Cabe destacar que elas são consideradas peçonhentas, e sua picada pode ser dolorosa para humanos, embora raramente fatal. Foto: Costa PPPR wikimedia commons
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Os gongolos são herbívoros detritívoros, pois se alimentam principalmente de matéria vegetal morta e em decomposição, como folhas e galhos caídos. Foto: Pixabay
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Esses animais desempenham um papel crucial na natureza, ao triturar esse material e produzir húmus de alta qualidade, muitas vezes até melhor do que o das minhocas na compostagem de materiais mais brutos. Foto: Pixabay
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Eles não picam e nem mordem. Sua principal defesa é enrolar-se em espiral e, às vezes, liberar um líquido de cheiro forte ou irritante para afastar predadores. Foto: Pixabay
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Embora habitem frequentemente os mesmos ambientes úmidos e escuros, cada um desses animais tem uma "missão" biológica muito diferente. Foto: Domínio público
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As lacraias são caçadoras vorazes que controlam populações de outros invertebrados, enquanto os gongolos e as minhocas são trabalhadores incansáveis do solo, essenciais para a ciclagem de nutrientes e a saúde da terra. Foto: Pixabay