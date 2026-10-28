Nervoteste desafiará empresários no G4 Valley

Quanto tempo o dono de uma empresa perde resolvendo problemas que poderiam estar nas mãos de sua equipe? Essa é a provocação que a Auddas levará ao G4 Valley 2026, entre os dias 29 e 31 de outubro, no São Paulo Expo. A consultoria atua ao lado dos donos de empresas nas áreas de estratégia, governança, gestão e capital e, na ocasião, apresentará o Nervoteste, um desafio de reflexo e concentração no qual os participantes terão 10 segundos para tentar controlar situações de pressão semelhantes às enfrentadas na rotina empresarial.

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A iniciativa parte de um problema recorrente entre pequenas e médias empresas: a dependência excessiva do proprietário para decisões operacionais, aprovações, pagamentos e resolução de problemas. Segundo a Auddas, essa dificuldade aparece em mais de 73% das empresas atendidas pela consultoria, mesmo entre aquelas que já possuem equipes estruturadas.

Durante o Nervoteste, os participantes precisam demonstrar reflexo e pulso firme enquanto uma tela apresenta perguntas relacionadas à administração dos negócios, como “Você ainda precisa aprovar tudo?”, “Se você parar, o caixa para?”, “Quem resolve quando dá problema?” e “Quantas decisões ainda passam por você?”. Enquanto isso, o cronômetro estará rodando.

O desempenho dos participantes será acompanhado por um placar atualizado em tempo real durante os três dias do evento. O visitante que registrar o melhor resultado de cada dia receberá um smartwatch. Também haverá brindes para os demais participantes, incluindo objetos antiestresse, ampulhetas e kits executivos, conforme a participação nas atividades propostas pela empresa.

Após o teste, os empresários poderão conversar com especialistas da Auddas sobre as atividades que ainda dependem diretamente deles, o tempo consumido por essas tarefas e as possibilidades de reorganizar a gestão. A proposta é identificar problemas operacionais e financeiros que possam ser assumidos por uma estrutura profissional de gestão, permitindo que os proprietários concentrem sua atuação nas decisões relacionadas ao crescimento do negócio.

Para Julian Tonioli, CEO da Auddas, a dificuldade de delegar a operação continua presente, mesmo em empresas que já alcançaram determinado porte. “É muito comum encontrar empresários que construíram negócios bem-sucedidos, contrataram equipes e continuam envolvidos em praticamente todas as decisões. O dono acaba passando boa parte do dia resolvendo questões de caixa, cobrança e pagamentos, quando deveria estar pensando em como fazer a empresa crescer. Queremos provocar essa discussão de uma maneira diferente”, afirma.

Segundo Tonioli, a atuação da Auddas consiste em assumir, junto com os empresários, responsabilidades de gestão, planejamento e execução, com acompanhamento contínuo dos resultados. “O empresário precisa ter segurança de que a empresa continuará funcionando sem depender dele para tudo. Nosso trabalho é organizar a gestão e participar da execução. Quando isso acontece, o dono consegue dedicar mais tempo às decisões que realmente precisam dele”, explica.

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A participação no G4 Valley também integra o posicionamento da Auddas como uma empresa que acompanha a execução das decisões de gestão, em vez de se limitar à elaboração de diagnósticos e recomendações. O G4 Valley 2026 tem expectativa de receber cerca de 15 mil visitantes, principalmente empresários e executivos em cargos de liderança. A Auddas estará presente durante os três dias, no estande M06.