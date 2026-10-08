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SUPREMO

Homem que se dizia "imperador das Forças Armadas" é impedido de entrar no STF

De acordo com informações da Corte, ele falava coisas desconexas e foi retirado da área do Tribunal

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
08/10/2026 18:12

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A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória que determinou a interrupção das atividades relacionadas às bets e aos cassinos virtuais no Brasil. O pedido foi protocolado em 28 de setembro de 2026 e questiona a validade da decisão do governo federal. As entidades sustentam que não foram apresentados elementos que comprovem a urgência necessária para a edição da MP pelo pre
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal crédito: Flickr/Ric?rdo

A Polícia Judicial conteve um homem que tentava entrar no edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (8/10), dizendo ser o “imperador das Forças Armadas”. Ele foi contido na marquise do edifício. De acordo com a Corte, ele apenas foi retirado para fora do perímetro do Tribunal e não foi detido.

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O homem falava coisas desconexas e tentou acessar o edifício onde ficam o plenário e outros setores administrativos. A Corte está sob esquema de segurança reforçado desde o início da crise envolvendo o Banco Master e conversas de integrantes do plenário encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Na semana passada, a área externa do Supremo foi isolada após um homem jogar uma mochila na parada de ônibus que fica em frente ao prédio da Corte. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi mobilizado, mas dentro da mochila havia apenas itens de higiene pessoal. Na ocasião, o autor foi detido e liberado em seguida.

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