Homem que se dizia "imperador das Forças Armadas" é impedido de entrar no STF

A Polícia Judicial conteve um homem que tentava entrar no edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (8/10), dizendo ser o “imperador das Forças Armadas”. Ele foi contido na marquise do edifício. De acordo com a Corte, ele apenas foi retirado para fora do perímetro do Tribunal e não foi detido.

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O homem falava coisas desconexas e tentou acessar o edifício onde ficam o plenário e outros setores administrativos. A Corte está sob esquema de segurança reforçado desde o início da crise envolvendo o Banco Master e conversas de integrantes do plenário encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Na semana passada, a área externa do Supremo foi isolada após um homem jogar uma mochila na parada de ônibus que fica em frente ao prédio da Corte. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi mobilizado, mas dentro da mochila havia apenas itens de higiene pessoal. Na ocasião, o autor foi detido e liberado em seguida.

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