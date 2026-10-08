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ELEIÇÕES 2026

Médica que orientou não dar alta a pacientes "petistas" é afastada

A ginecologista Marcella Segato de Sousa Melo enviou a ordem a um grupo de WhatsApp com funcionários de hospital em Goiânia dois dias antes do pleito de domingo (4/10)

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MB
Maria Beatriz Giusti
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Maria Beatriz Giusti
Repórter
08/10/2026 15:03

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Marcella Segato enviou a ordem a um grupo de WhatsApp alegando que a maioria das pacientes internadas seria simpatizante do PT
Marcella Segato enviou a ordem a um grupo de WhatsApp alegando que a maioria das pacientes internadas seria simpatizante do PT crédito: Reprodução/Internet

A médica Marcella Segato de Sousa Melo, suspeita de ter orientado outros profissionais a não dar alta a pacientes que fossem “petistas”, foi afastada do hospital em que trabalhava em Goiânia. A ginecologista teria enviado as orientações a um grupo com 12 pessoas dois dias antes do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro.

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“Quem estiver na enfermaria sábado e domingo, não dar alta para ninguém, a maioria é petista”, escreveu a médica em mensagens divulgadas pela TV Anhanguera, afiliada da TV Globo. Nas mensagens, os profissionais respondem com risadas, e um deles escreve: “Combinado”.

A Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás (PRE-GO) pediu a investigação do caso ao Ministério Público Eleitoral, responsável pela apuração do caso. A PRE-GO também informou que adotou medidas preventivas para assegurar o livre exercício do voto no segundo turno das eleições.

Em nota, o Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara, onde Marcella é chefe da ginecologia e obstetrícia, afirmou não adotar posicionamento político-partidário e disse que as mensagens ocorreram em um grupo privado que não representa, “em nenhuma hipótese, o posicionamento da Administração do Hospital”. 

“Diante das informações recebidas, a Administração adotará os procedimentos internos apropriados para apuração dos fatos e de seu contexto, assegurados o contraditório, a adequada instrução e a observância das normas institucionais e profissionais aplicáveis. Caso sejam constatadas condutas incompatíveis com essas normas, serão adotadas as medidas cabíveis”, escreveu. “O Hospital reafirma seu compromisso com uma assistência impessoal, humanizada, ética e tecnicamente orientada, garantindo tratamento isonômico a todos os usuários do Sistema Único de Saúde”, informou a administração do hospital.

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