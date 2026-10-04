Assine
overlay
Início PlatôBr

O fim da era Calheiros em Alagoas

Casal JHC e Arthur Lira destronaram pai e filho numa eleição apertada

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/10/2026 23:40

compartilhe

×
O fim da era Calheiros em Alagoas
O fim da era Calheiros em Alagoas crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

Das derrotas do primeiro turno de 2026, a da família Calheiros é uma das mais simbólicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Foi uma eleição apertada, mas o casal JHC derrotou Renan pai e filho em Alagoas, encerrando uma era no estado.

Renan Calheiros, o pai, ficou somente em terceiro na disputa pelo Senado, com quase 200 mil votos a menos que a segunda colocada, Marina JHC. Ficará fora do Senado pela primeira vez desde 1995 foram 32 anos e quatro mandatos seguidos.

Renan Filho, que foi ministro dos Transportes do terceiro governo Lula, não conseguiu voltar ao governo do estado. Perdeu por 82.688 votos para JHC, ex-prefeito de Maceió e marido de Marina, agora senadora eleita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal JHC rompeu a hegemonia dos Calheiros com o impulso do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, adversário do clã, que ficou em primeiro lugar na disputa pelo Senado e fez do herdeiro estreante, Alvinho Lira, o filho de 20 anos, o deputado federal mais votado do estado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay