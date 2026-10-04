O fim da era Calheiros em Alagoas

Das derrotas do primeiro turno de 2026, a da família Calheiros é uma das mais simbólicas.

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Foi uma eleição apertada, mas o casal JHC derrotou Renan pai e filho em Alagoas, encerrando uma era no estado.

Renan Calheiros, o pai, ficou somente em terceiro na disputa pelo Senado, com quase 200 mil votos a menos que a segunda colocada, Marina JHC. Ficará fora do Senado pela primeira vez desde 1995 foram 32 anos e quatro mandatos seguidos.

Renan Filho, que foi ministro dos Transportes do terceiro governo Lula, não conseguiu voltar ao governo do estado. Perdeu por 82.688 votos para JHC, ex-prefeito de Maceió e marido de Marina, agora senadora eleita.

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O casal JHC rompeu a hegemonia dos Calheiros com o impulso do ex-presidente da Câmara Arthur Lira, adversário do clã, que ficou em primeiro lugar na disputa pelo Senado e fez do herdeiro estreante, Alvinho Lira, o filho de 20 anos, o deputado federal mais votado do estado.