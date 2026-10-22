Escândalo Cambridge Analytica volta a assombrar a Meta, e decisão judicial sobre dados de usuários traz uma conta de cerca de R$ 125 bilhões para a empresa

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Um juiz do Tribunal de Distrito do Novo México ordenou que a Meta pague uma sanção de 25 bilhões de dólares. A determinação ocorreu na quarta-feira, após um júri concluir em setembro que a gigante das redes sociais enganou os usuários sobre a privacidade de dados.

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A penalidade surge quase uma década após a eclosão do escândalo da Cambridge Analytica. Jurados em um tribunal de Santa Fe constataram a responsabilidade da empresa em ludibriar cidadãos sobre a coleta e a salvaguarda de dados, além de falhar na contenção de informações prejudiciais.

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Multa e decisões judiciais

O júri apontou mais de 43 milhões de infrações à lei de práticas desleais do estado. Cada violação acarretava penalidade civil de até 5 mil dólares. O valor inicialmente concedido alcançava 219,5 bilhões de dólares, mas a quantia final foi fixada em 25 bilhões de dólares.

O magistrado Francis Mathew declarou que o número de violações intencionais, a extensão temporal da conduta e o envolvimento da alta direção do Facebook justificaram a aplicação do teto legal. Os juros sobre a quantia acumulam a uma taxa anual de 15% até o pagamento integral.

Processos anteriores e investigações internas

A Meta já havia solucionado outras contestações pelo país ligadas ao episódio da Cambridge Analytica. A companhia acertou um pagamento de quase 17 bilhões de dólares em agosto com procuradores-gerais estaduais, em processo sobre segurança infantil e saúde mental. Como o Novo México ficou fora do acordo, a disputa foi a julgamento.

Em 2022, a corporação comandada por Mark Zuckerberg desembolsou 725 milhões de dólares para encerrar uma ação coletiva ligada ao caso surgido em 2018. A controvérsia envolvia o acesso impróprio da consultoria política a dados de 87 milhões de usuários antes da alteração de nome para Meta.

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Em sua decisão, Mathew apontou que o Facebook deixou de realizar a investigação profunda que havia prometido. O magistrado destacou que a pressão de executivos para conter custos, recursos escassos e a intenção de evitar precedentes resultaram em um processo interno classificado como intencionalmente ineficaz.