Mondial é a marca de Air Fryer vencedora do Top of Mind 2026

Mondial foi eleita a marca mais lembrada na categoria Air Fryer pelo sexto ano consecutivo na pesquisa Folha Top of Mind 2026, conduzida pelo Datafolha em mais de 170 municípios brasileiros. A marca registrou um índice de lembrança espontânea 150?% superior ao da segunda colocada.

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A evolução da categoria acompanha a ampliação das opções disponíveis ao consumidor. Inicialmente associadas a porções menores e preparos rápidos, as Air Fryers passaram a oferecer alternativas para diferentes perfis de uso. A Mondial mantém um portfólio que inclui desde modelos compactos, a partir de 3,5 litros, até equipamentos com capacidade de 25 litros, que aumentam as possibilidades de preparo para diferentes necessidades e rotinas.

A visibilidade da Mondial é sustentada por uma estratégia de marketing integrada, que combina campanhas em televisão, rádio, mídia exterior (OOH), canais digitais, ações com influenciadores, eventos e iniciativas nos pontos de venda, além da participação do apresentador Rodrigo Hilbert como embaixador da marca.

Segundo Giovanni M. Cardoso, cofundador da Mondial, acompanhar a evolução do mercado e estar sempre presente são movimentos que fazem parte do DNA da empresa. “Há seis anos somos a marca mais lembrada pelos consumidores no Folha Top of Mind, e esse reconhecimento é o reflexo da nossa estratégia, que faz a Mondial estar presente nos momentos que realmente importam. Desde a rotina, nos momentos em família ou nas reuniões com os amigos, a nossa marca segue dialogando com os consumidores e inovando no mercado”, completa o executivo.

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O engajamento dos consumidores também se manifesta online. Um levantamento no portal Receitas Mondial mostrou que, entre as dez receitas mais acessadas de janeiro a setembro de 2026, sete foram preparadas em Air Fryer, indicando forte interesse nas possibilidades de uso do equipamento. As receitas mais populares foram Bolinho de Chuva, Biscoito de Polvilho e Batata?doce Caramelizada, demonstrando a presença do Air Fryer em diferentes momentos do dia.