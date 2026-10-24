Em meio às montanhas: elevador de vidro de 326 metros instalado em penhasco na China virou atração turística mundial

A estrutura fica no Parque Nacional da Floresta de Zhangjiajie. A região é conhecida pelas montanhas que parecem suspensas entre as nuvens e que inspiraram as paisagens do filme "Avatar", de James Cameron. O nome Bailong significa “Cem Dragões” e faz referência ao elevador que alcança 326 metros de altura total, dos quais 171,4 metros ficam acima do solo. Foto: Pexels/David Tran