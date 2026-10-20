Aprenda a fazer lentilha perfeita com truques de Martín Berasategui

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de leguminosas pelo menos quatro dias por semana. Para facilitar a rotina, o cozinheiro espanhol com mais estrelas Michelin, Martín Berasategui, ensinou no programa "Robin Food", de David de Jorge, como preparar uma receita prática em 45 minutos com rendimento para quatro pessoas.

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Como avaliar o grão cru

O cozinheiro explica que a lentilha colhida no ano vigente apresenta comportamento diferente do grão estocado por meses. Para saber se o produto está fresco, basta morder uma unidade crua. Se ela quebrar com facilidade na mordida, cozinha direto sem necessidade de repouso prévio na água.

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Caso o dente não quebre o alimento, o grão está ressecado e precisa hidratar em água por algumas horas. Grãos frescos colocados de molho registram tempo de cozimento reduzido para 25 a 40 minutos em panela comum. O chef também recomenda verificar as instruções da embalagem.

Ingredientes e preparo com refrito

O preparo reúne os seguintes ingredientes:

320 g de lentilhas;

1,2 litro de água fria;

100 g de cenoura picada fina;

100 g de cebolinha picada fina;

100 g de alho-poró picado fino;

30 ml de azeite de oliva extravirgem fracionados na receita;

dois dentes de alho inteiros;

5 g de Pimentón de la Vera e sal.

Berasategui coloca as lentilhas lavadas, a água fria, os vegetais cortados, sal e 10 ml de azeite em uma panela ampla. O cozimento começa em fogo médio sem tampa até ferver. Em seguida, a panela recebe tampa, a chama é reduzida e o conteúdo cozinha por cerca de 35 minutos. Na panela de pressão, o tempo dura de 8 a 10 minutos.

Em uma frigideira pequena, o cozinheiro aquece 20 ml de azeite e doura os dentes de alho inteiros até dançarem no óleo. Ele acrescenta o pimentão, mexe rapidamente e retira a frigideira do fogo para a especiaria não queimar. O refrito vai para a panela das lentilhas cozidas, misturado com cuidado antes de servir.

Preparo com as sobras da refeição

O profissional ensina duas opções para consumir o excedente do prato: