O Senhor dos Anéis prepara uma mudança em Aragorn, e Jamie Dornan comenta a responsabilidade de assumir o papel que marcou a trajetória de Viggo Mortensen

Jamie Dornan viverá uma versão mais jovem de Aragorn no filme "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum). O ator da Irlanda do Norte, conhecido pelo papel em "Cinquenta Tons de Cinza", reconhece a dimensão do projeto e declarou que não enxerga sua atuação como uma substituição de Viggo Mortensen.

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"Existe pressão quando você tenta seguir esses passos", afirmou Dornan ao veículo "ScreenRant". "Fui convidado para interpretar um papel supericônico e darei o meu melhor. Mas, para mim, Aragorn sempre será apenas Viggo Mortensen. A atuação dele é uma das minhas favoritas de todos os tempos, e me sinto honrado em tentar resgatar pelo menos um pouco da energia que ele trouxe originalmente ao personagem. Nenhuma parte de mim está tentando superá-lo."

O próprio Mortensen apoiou a escolha de elenco e afirmou que estava "empolgado". O intérprete original já havia declarado anteriormente que só retornaria ao personagem se "estivesse certo para o papel". Ele também comentou que "não era muito fã" da tecnologia digital de rejuvenescimento utilizada em "O Irlandês".

Bastidores e elenco confirmado

A narrativa de "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" é ambientada entre os eventos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis. O enredo segue Gandalf e Aragorn enquanto rastreiam Sméagol pela Terra Média para checar se determinado anel mágico é o Um Anel de Sauron.

Essa jornada está descrita de forma resumida no livro "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, de Tolkien. A nova produção cinematográfica usará esses trechos curtos para desenvolver uma história completa nas telas. As gravações começaram no início deste ano.

O elenco conta com os seguintes nomes confirmados:

Andy Serkis retorna ao papel de Gollum e dirige o filme.

Sir Ian McKellen interpreta Gandalf novamente.

Elijah Wood reassume o papel clássico de Frodo.

Leo Woodall, das produções "White Lotus" e "Um Dia", vive o patrulheiro Dúnedain chamado Halvard, que acompanha Passolargo na missão.

Lee Pace volta como Thranduil, o Rei Elfo, personagem que defendeu na trilogia "O Hobbit". Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fotos da produção revelaram Serkis em trajes de captura de movimento e mostraram rapidamente as costas de Frodo no estúdio. Peter Jackson também confirmou que o projeto "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" (O Senhor dos Anéis: Sombras do Passado) está em estágio de escrita do roteiro, superando rumores de cancelamento ligados à fusão entre Paramount e Warner Bros.