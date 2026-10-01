Thales lança Sentinel Envelope Plus para proteger softwares contra engenharia reversa assistida por IA

Thales, líder mundial em tecnologias avançadas, anunciou hoje o Sentinel Envelope Plus, um novo complemento para sua solução de proteção de software Sentinel Envelope, que reforça significativamente a proteção de aplicativos compilados contra engenharia reversa assistida por IA, descoberta automatizada de vulnerabilidades de dia zero e geração automatizada de exploits. O Sentinel Envelope Plus aplica múltiplos níveis de proteção às aplicações de software, sem exigir alterações no código-fonte ou ambientes de compilação especiais.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930573989/pt/

Ferramentas com auxílio de IA estão tornando mais rápido e fácil analisar softwares em busca de vulnerabilidades, reduzindo a necessidade de conhecimento especializado e o tempo tradicionalmente exigido para engenharia reversa. Isso cria novos riscos para os fornecedores de software, sobretudo quando os aplicativos são implantados fora de ambientes que controlam.

Dispositivos locais, embarcados e de borda estão sob maior risco, pois os invasores obtêm uma cópia do aplicativo e podem analisá-lo offline, fora do ambiente de segurança do fornecedor. Isso lhes dá mais oportunidades para buscar vulnerabilidades, algoritmos proprietários, lógica de negócios e outros elementos sensíveis dentro do software. Para sistemas de missão crítica, as consequências podem ir além de dados e propriedade intelectual, podendo causar interrupções operacionais e danos duradouros à reputação do fornecedor e à confiança do cliente.

"A IA está reduzindo drasticamente o tempo e a experiência necessários para analisar softwares em busca de vulnerabilidades. Nossos testes mostram que a proteção de software adequada pode tornar a engenharia reversa assistida por IA significativamente mais difícil e dispendiosa em termos de recursos", disse Damien Bullot, Vice-Presidente de Monetização de Software na Thales."Para os fornecedores de software, este tempo adicional é importante. Ele cria uma janela maior para identificar problemas, implementar correções e proteger os clientes, além de ajudar a salvaguardar a propriedade intelectual incorporada em seus aplicativos."

Resultados dos testes com análise assistida por IA

A Thales conduziu um teste controlado comparando como um agente de IA analisou a mesma aplicação antes e depois da proteção com o Sentinel Envelope Plus. Ao analisar uma aplicação desprotegida, o agente identificou 8 das 10 vulnerabilidades. Já na mesma aplicação protegida com o Sentinel Envelope Plus, o agente não identificou nenhuma, apesar do esforço contínuo e do consumo de tokens 970 vezes maior. Mesmo após empregar técnicas cada vez mais sofisticadas, incluindo a geração de suas próprias ferramentas de análise personalizadas, o agente recomendou, por fim, a interrupção da análise. Sem vulnerabilidades expostas, não havia nada que um invasor pudesse explorar.

Embora as vulnerabilidades permaneçam no código, o Sentinel Envelope Plus torna significativamente mais difícil descobri-las e explorá-las, dando às organizações um tempo valioso para detectar e corrigir problemas. Em vez de interromper o desenvolvimento para responder a uma vulnerabilidade descoberta internamente, as equipes podem resolver os problemas durante seus ciclos de lançamento planejados, protegendo tanto o roteiro do produto como seus clientes.

Como o Sentinel Envelope Plus protege o software

A nova solução amplia os recursos de proteção de software do Sentinel Envelope da Thales, permitindo que os desenvolvedores apliquem proteção avançada a partes selecionadas e sensíveis à segurança de um aplicativo, sem alterar seu código-fonte ou exigir um ambiente de desenvolvimento especial.

O Sentinel Envelope Plus transforma e recompila partes selecionadas de um aplicativo, adicionando diversos níveis de proteção contra descompilação, adulteração e inspeção em tempo de execução. Os desenvolvedores podem escolher quais partes receberão a proteção mais robusta, equilibrando segurança e desempenho.

O Sentinel Envelope Plus também pode combinar a proteção de software com recursos opcionais de licenciamento, ajudando os provedores a proteger algoritmos proprietários e lógica de negócios, enquanto salvaguarda os controles de licença que sustentam seus modelos comerciais. Assim como a própria proteção do código, estes controles de licença podem ser adicionados sem qualquer alteração no código-fonte.

O Sentinel Envelope Plus já está disponível como um complemento pago para a plataforma Sentinel.

Para ler a metodologia completa dos testes e os resultados, acesse o blog da Thales: Detecção de Vulnerabilidades por IA Neutralizada. Saiba mais sobre as soluções de proteção do Sentinel Envelope aqui.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, sobretudo para ambientes cruciais, como Inteligência Artificial, Segurança Cibernética, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem. A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial e Cibernética, e Digital podem ser encontradas no Thales Media Library. Para solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia.

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