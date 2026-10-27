Cyrela inaugura loja conceito em São Paulo

A Cyrela, uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, inaugurou no início de setembro, sua Loja Conceito Cyrela, em Pinheiros, São Paulo. Localizado na Rua Henrique Schaumann, 461, o espaço foi desenvolvido para oferecer uma experiência única a clientes interessados nos lançamentos da marca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com proposta boutique e atendimento personalizado, ela reúne maquetes detalhadas e recursos de apresentação que permitem conhecer de perto alguns dos principais empreendimentos do portfólio da empresa. A experiência valoriza elementos como arquitetura, design, paisagismo e localização, ajudando o visitante a compreender as características de cada projeto antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente.

Entre os destaques está o Heritage Riviera, empreendimento localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Para quem ainda não teve a oportunidade de visitar o destino, a loja apresenta maquetes dos lotes, das casas, dos apartamentos e das áreas de lazer do projeto, distribuídos em uma área de aproximadamente 4,5 milhões de metros quadrados.

O ambiente também apresenta projetos que contam com a assinatura de marcas e estúdios internacionais reconhecidos, entre eles estão o Capri Lifestyle By Dolce&Gabbana Casa e o EPIC By Pininfarina. As parcerias reforçam a busca da Cyrela por unir inovação e exclusividade em seus lançamentos.

“Quando pensamos na Loja Conceito Cyrela, queríamos criar um espaço que traduzisse a essência dos nossos empreendimentos e despertasse nos visitantes a sensação de já estar vivendo cada projeto. A possibilidade de observar de perto, perceber os detalhes e conhecer as histórias por trás de destinos como o Heritage Riviera torna essa experiência muito especial. Acredito ser uma forma mais sensível e próxima de apresentar o cuidado que existe em cada escolha da marca”, afirma Telma Graziano, superintendente de marketing da Cyrela.

O atendimento é realizado mediante agendamento prévio. A Loja Conceito Cyrela é uma oportunidade para conhecer o portfólio da Cyrela em um local pensado para transformar a apresentação dos empreendimentos em uma experiência mais próxima, sensorial e consultiva.

Serviço



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Loja Conceito Cyrela Luxo

Rua Henrique Schaumann, 461 — Pinheiros, São Paulo — SP

Visitas: mediante agendamento prévio

Atendimento: corretores e consultores autorizados