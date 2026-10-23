XPEL Anuncia Expansão no Brasil com Inauguração de Sede, Centro de Distribuição e Centro de Treinamento em São Paulo

A XPEL, Inc. (NASDAQ: XPEL), líder global em filmes e revestimentos de proteção, anunciou hoje a inauguração oficial de sua nova sede no Brasil, juntamente com um centro de distribuição e centro de treinamento em São Paulo, marcando um importante marco no compromisso de longo prazo da empresa com um dos maiores e mais dinâmicos mercados automotivos do mundo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261023207844/pt/

A XPEL, Inc., líder global em filmes e revestimentos de proteção, anunciou hoje a inauguração oficial de sua nova sede no Brasil, juntamente com um centro de distribuição e centro de treinamento em São Paulo, marcando um importante marco no compromisso de longo prazo da empresa com um dos maiores e mais dinâmicos mercados automotivos do mundo.

Com essa expansão, os revendedores brasileiros passarão a trabalhar diretamente com a XPEL, Inc., obtendo acesso facilitado ao portfólio completo da empresa, incluindo películas de proteção de pintura (PPF), películas para vidros, revestimentos cerâmicos e muito mais. A mudança cria uma relação mais direta entre a XPEL e sua crescente rede de revendedores autorizados em todo o Brasil.

“Este investimento demonstra nossa confiança na demanda por nossos produtos no Brasil e nosso compromisso em apoiar as incríveis oportunidades de crescimento que enxergamos neste mercado”, afirmou Tony Rimas, Vice-Presidente de Receita da XPEL. “Ao estabelecer uma presença direta em São Paulo, estamos aproximando toda a força da nossa empresa de nossos revendedores e clientes. Eles se beneficiarão de uma disponibilidade mais rápida de produtos, treinamentos de padrão mundial, suporte local dedicado e acesso direto as pessoas e aos recursos que ajudaram a tornar a XPEL líder global em proteção automotiva.”

O Brasil representa um dos mercados automotivos mais relevantes do mundo e um dos maiores da América Latina, com uma extensa frota de veículos, fortes vendas de veículos novos e uma cultura automotiva apaixonada que valoriza cada vez mais soluções premium de proteção e personalização de veículos. À medida que a conscientização dos consumidores sobre proteção de pintura e opções de customização continua a crescer, a XPEL vê uma oportunidade significativa de longo prazo para apoiar instaladores, concessionárias e proprietários de veículos em todo o país.

A nova instalação possui mais de 860 metros quadrados e inclui um amplo centro de distribuição, que deverá reduzir significativamente os prazos de entrega e melhorar a disponibilidade de estoque para todos os revendedores XPEL no Brasil.

“Além de aprimorar a eficiência da cadeia de suprimentos, a XPEL está investindo ativamente em talentos locais e contratando profissionais para as áreas de vendas, treinamento e suporte à instalação”, afirmou Jorge Wilson, Diretor-Geral da XPEL para a América Latina. “Esses profissionais fornecerão suporte prático aos revendedores, ajudarão a expandir a rede XPEL e levarão os programas de treinamento líderes do setor da empresa para toda a região.”

“O Brasil é um dos mercados automotivos mais importantes do mundo e um mercado estratégico para o crescimento futuro da XPEL”, continuou Wilson. “O tamanho do mercado de veículos, a força da comunidade de entusiastas e a crescente demanda por soluções premium de proteção tornam o Brasil uma oportunidade extraordinária. Ao investir diretamente no país, estamos demonstrando nosso compromisso de longo prazo com este mercado e garantindo que os revendedores brasileiros da XPEL tenham os recursos necessários para crescer conosco.”

“Nosso objetivo é simples: estar mais próximos dos nossos revendedores e mais próximos dos nossos clientes”, acrescentou Rimas. “Isto é mais do que uma nova sede. É uma demonstração do nosso compromisso com o Brasil. Estamos investindo porque acreditamos que o país desempenhará um papel fundamental na trajetória de crescimento da XPEL nos próximos anos.”

A unidade de São Paulo já está totalmente operacional e atendendo os revendedores autorizados da XPEL em todo o Brasil.

Sobre a XPEL, Inc.

A XPEL é líder no fornecimento de filmes e revestimentos de proteção, incluindo películas de proteção de pintura automotiva, filmes de proteção de superfícies, películas automotivas e arquitetônicas para vidros e revestimentos cerâmicos. Com presença global, uma rede de instaladores treinados e o software proprietário DAP, a XPEL dedica-se a superar as expectativas dos clientes por meio de produtos de alta qualidade, atendimento de excelência, suporte técnico especializado e treinamentos de padrão mundial. A XPEL, Inc. é uma empresa de capital aberto negociada na Nasdaq sob o símbolo “XPEL”.

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Contato Para a Imprensa:

Steve Janisse

sjanisse@xpel.com

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