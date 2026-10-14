Tigo Energy viabiliza mais de 11 MW em projetos de repotencialização solar em meio ao crescimento do mercado de serviços para sistemas legados

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia e sistemas solares, anunciou hoje que a tecnologia da Tigo ajudou a viabilizar mais de 11 MW em projetos de repotencialização solar, à medida que cresce a demanda por modernizações, componentes de reposição e serviços para a base instalada de sistemas solares residenciais mais antigos. Para ajudar os instaladores a aproveitar essa oportunidade, a Tigo também está lançando um guia prático de repotencialização e recursos voltados para instaladores, projetados para apoiar tanto o desenvolvimento de negócios quanto a execução técnica da modernização de sistemas legados por meio da repotencialização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Tigo Repowering Business Playbook (Guia de Negócios de Repotencialização da Tigo) oferece aos instaladores uma estrutura passo a passo para construir um negócio de repotencialização dividido em quatro etapas: Descobrir, Construir, Vender e Crescer. O guia aborda como avaliar a oportunidade de mercado, criar ofertas de serviços replicáveis, identificar e qualificar clientes, estruturar serviços com base nas necessidades dos proprietários, lançar um programa de repotencialização e desenvolver oportunidades contínuas de serviços e atualizações. O guia ajuda os instaladores a transformar sistemas antigos, chamados de assistência técnica e necessidades de modernização em uma linha de negócios escalável e focada no cliente.

“O Playbook foi projetado para ajudar os instaladores a desenvolver uma maneira replicável de identificar oportunidades de repotencialização, construir o negócio, avaliar os requisitos técnicos de cada local e colocar os sistemas dos clientes novamente em operação de forma eficiente”, disse James JD Dillon, diretor de Marketing e Experiência do Cliente da Tigo Energy. “É um complemento ideal para o hardware de reposição que a Tigo fornece para atender ao cenário em transformação do setor solar e oferece uma oportunidade importante para a Tigo, como fabricante, trabalhar em parceria com os instaladores. A evolução do modelo de negócios de repotencialização continua em ritmo acelerado, conforme evidenciado pelo sucesso de clientes como a Otovo.”

Combinados com os produtos Tigo TS4 Flex MLPE, os inversores Tigo oferecem aos instaladores uma arquitetura aberta que suporta otimização em nível de módulo, monitoramento e desligamento rápido, proporcionando flexibilidade na manutenção de sistemas legados fora de ecossistemas de produtos fechados. Uma ampla faixa de tensão operacional e um design compacto tornam o inversor Tigo EI ideal para diversas aplicações de repotenciação, enquanto o recurso Tigo Inverter Power Output Control (IPOC) permite que os instaladores configurem a potência máxima de saída CA a partir de várias opções suportadas durante o comissionamento no aplicativo Tigo EI. Juntas, essas capacidades ajudam os instaladores a adaptar equipamentos de substituição aos requisitos dos sistemas existentes, manter as especificações originais do sistema quando necessário e minimizar a complexidade adicional do projeto.

A Tigo abordará mais detalhadamente os aspectos comerciais e técnicos da repotenciação durante o webinar da Solar Power World intitulado "Modernizing Aging Solar Systems: The Business and Technology of Repowering" (Modernizando Sistemas Solares Antigos: O Negócio e a Tecnologia da Repotenciação), em 15 de outubro de 2026. A sessão abordará como identificar e qualificar oportunidades de repotenciação, avaliar as condições de sistemas legados, determinar o escopo adequado da atualização e tratar de considerações técnicas, incluindo compatibilidade de equipamentos, requisitos elétricos, monitoramento, comissionamento e documentação.

Para explorar a repotenciação solar com a Tigo, acesse o Repowering Playbook, saiba como o Tigo Inverter Power Output Control pode apoiar projetos de repotenciação aqui, ou participe do webinar da Solar Power World sobre repotenciação em 15 de outubro; inscreva-se aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a produção de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande porte (utility-scale). A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos de software inteligentes baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e oferecem o desligamento rápido em nível de módulo exigido pelas normas técnicas. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento em bateria para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013713238/pt/

Technica Communications

Cait Caviness

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: tigoenergy@technica.inc