Advogado morre na frente da esposa enquanto rezava o Santo Terço
Roberto Daldim, de 61 anos, morreu após ser atropelado por um carro; entenda
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O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu após ser atropelado enquanto rezava o terço ao lado da esposa, em Imbituva, na região central do Paraná.
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O acidente ocorreu na manhã de sábado (17), no Bairro Água Verde. A mulher não foi atingida pelo veículo e não sofreu ferimentos.
O motorista envolvido na ocorrência deixou o local após o atropelamento, mas retornou posteriormente, segundo a Polícia Militar (PM).
Ao realizar o teste do bafômetro, ele apresentou resultado de 0,7 mg/L de álcool por litro de ar expelido.
O homem foi preso em flagrante, mas acabou liberado pela Justiça sem pagamento de fiança e sem medidas cautelares alternativas. A identidade dele não foi divulgada.
Familiares de Roberto contaram à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o casal caminhava pelo canto da rua porque o trecho tem diversos terrenos baldios e não possui calçadas.
A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do atropelamento.
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Natural de São Mateus do Sul, Roberto acumulou mais de 20 anos de experiência como tabelião substituto antes de atuar na advocacia, carreira que exercia havia uma década. Ele deixa a esposa e dois filhos adultos.
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