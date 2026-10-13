Homem morre após ser arremessado de carro em acidente; quatro ficam feridos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Paulo Adilson Basilato, de 50 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido em São Mateus (ES) no domingo (11/10). O homem viajava na companhia da irmã e de amigos da família no momento em que o veículo se acidentou. Ele foi arremessado do carro.

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O acidente deixou outras quatro pessoas feridas: duas mulheres e dois homens. Todas as vítimas socorridas seguiram para atendimento no Hospital Roberto Silvares, localizado no município de São Mateus. O estado de saúde dos feriados não foi divulgado.

Não existe registro de outros veículos envolvidos no acidente.

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Relato sobre o uso do cinto de segurança

A irmã de Paulo explicou ao g1 que os ocupantes haviam feito uma parada em um trecho da estrada. O objetivo da pausa era descer do veículo para sair um pouco do carro antes de continuar a viagem.

Ao regressarem para o veículo, quase todos os passageiros colocaram o cinto de segurança. Apenas Paulo não utilizou o equipamento protetor naquele instante. Conforme a irmã, ele costumava usar o item nas viagens, mas não colocou o cinto de segurança naquela ocasião.

A familiar afirmou que não soube explicar a dinâmica de como o acidente ocorreu na via. Ela relatou que o impacto arremessou Paulo para fora do automóvel. O homem morreu no local.

A Polícia Militar do Espírito Santo divulgou que recebeu chamado para prestar socorro na ocorrência de trânsito.

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Quando a equipe policial alcançou o local do acidente, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam assistência às vítimas feridas. Durante o trabalho de atendimento, os socorristas constataram a morte de um homem.