iPhone Duo chega às lojas: estoques se esgotam e entregas saltam para 2027

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A pré-venda oficial do iPhone Duo começou hoje nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países selecionados. Consumidores interessados no novo aparelho que não finalizaram os pedidos logo nos primeiros minutos da abertura do sistema precisam encarar uma espera prolongada para receber a encomenda.

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Impacto imediato nos Estados Unidos

Na Apple Store Online norte-americana, a mudança nos prazos ocorreu de maneira veloz. Apenas meia hora depois do início das encomendas, as estimativas de entrega para diversas opções de armazenamento e diferentes cores registraram alterações substanciais.

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Os envios que estavam programados para 23 de outubro, data do lançamento oficial do dispositivo, passaram para 25 de janeiro. A alteração representa nada menos que três meses de atraso para os compradores que reservaram o produto após os trinta minutos iniciais.

Prazos mais longos no Brasil

No mercado brasileiro, o cenário de disponibilidade mostra um nível ainda mais crítico. As estimativas da Apple Store Online local afetam a totalidade das opções de armazenamento e todas as cores do novo modelo.

A loja virtual da fabricante indica o envio das unidades para 22 de janeiro. A entrega física está prevista apenas para o dia 1º de fevereiro, conforme verificação realizada pela equipe do "MacMagazine" em diversos CEPs e diferentes regiões do território nacional.

Comparativo com Portugal e logística

Em Portugal, o calendário de atendimento aos consumidores apresenta particularidades. O envio dos aparelhos também se encontra agendado para o dia 22 de janeiro, mas a entrega está prevista para 25 de janeiro, mesma data fixada para o mercado norte-americano.

Essa diferença entre datas de remessa e chegada evidencia que a Apple provavelmente adota estratégias distintas para cada país, ajustando o cronograma de acordo com a logística local de distribuição.

Produção e preços no eBay

Os adiamentos generalizados nas remessas têm relação provável com limitações na cadeia de produção dos aparelhos, aspecto que já vinha sendo bastante apontado em rumores recentes do setor.

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A alta procura e a escassez de unidades imediatas movimentaram também o comércio paralelo. Pessoas que conseguiram adquirir o iPhone Duo com prazos de entrega menores passaram a anunciar os dispositivos em sites como o eBay, fixando preços de revenda que atingem a marca de US$ 5.000.