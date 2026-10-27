Trump sobre eleições no Brasil: 'eu não tomei partido, mas pareceu fraudada'

O presidente americano Donald Trump declarou, em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira (26/10), que a eleição presidencial brasileira "pareceu mais uma eleição fraudada". O republicano fez a afirmação sem apresentar provas ou indícios de irregularidades no processo eleitoral.

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Logo após a constatação, Trump expressou simpatia pelo petista e disse que tem bom convívio com ele, ressaltando que ‘gosta do Lula’. Ao avaliar o cenário eleitoral, o americano declarou: "Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada". O líder dos Estados Unidos completou que a votação lhe pareceu "muito ruim".

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O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou a vitória de Lula na noite de domingo (25/10). O petista superou o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% recebidos pelo adversário.

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Apesar da proximidade com a família Bolsonaro, Trump não endossou formalmente o nome de Flávio durante a campanha. O pronunciamento do presidente dos Estados Unidos chega em um momento de cobrança por parte de seus apoiadores no Brasil, que vem pedindo intervenção externa no país por meio de comentários em suas redes sociais.