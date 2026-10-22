Eleições 2026: como votar em trânsito no segundo turno?

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 ocorre neste domingo (25/10), entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. A disputa nas urnas reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Eleitores que precisam votar longe de seus domicílios eleitorais contam com o voto em trânsito. O recurso exigiu solicitação prévia até o dia 20 de agosto, feita por meio do Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Ou seja, o eleitor que não solicitou o voto em trânsito até essa data, não tem mais opção do voto em trânsito.

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A modalidade possibilita a transferência temporária para outro município, desde que o destino seja uma capital ou uma cidade com mais de 100 mil eleitores.

Definição dos cargos disponíveis na urna

As possibilidades de escolha na cabine de votação dependem da cidade escolhida:

se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa vota para todos os cargos em disputa;

se o local estiver fora do estado de origem, o sistema habilita a votação somente para presidente da República.

Outros grupos com direito à transferência

A legislação eleitoral também garante a transferência temporária do local de votação para outros públicos específicos. A lista inclui:

pessoas presas provisoriamente;

adolescentes em unidades de internação;

militares e agentes de segurança pública em serviço no dia da eleição;

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

indígenas, quilombolas e integrantes de comunidades tradicionais;

residentes de assentamentos rurais;

integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em serviço;

pessoas em situação de rua.

Encaminhamento pelos órgãos responsáveis

Determinados grupos têm seus pedidos intermediados diretamente pelas instituições em que atuam ou estão sob custódia. Nesses casos, os órgãos responsáveis encaminham formulários ou listagens com os nomes de eleitoras e eleitores aptos à habilitação:

presas e presos provisórios;

adolescentes em unidades de internação;

militares e agentes de segurança pública em serviço;

integrantes da Justiça Eleitoral em serviço. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria