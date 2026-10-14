Campanha de Flávio prepara contra-ataque aos atos de rua do PT

As manifestações do PT no último fim de semana ajudaram a sacudir o entorno de Flávio Bolsonaro, que teme a acomodação dos aliados.

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Integrantes da campanha do PL ouvidos pela coluna, porém, demonstraram tranquilidade em relação ao impacto dos atos petistas nas ruas.

Argumentaram que o PT colocou o bloco na rua “cedo demais” neste segundo turno e que a mobilização do PL, impulsionada sobretudo por Nikolas Ferreira, começará no próximo fim de semana, “no timing certo”.

O entendimento é o de que, quanto mais perto da votação, em 25 de outubro, maior a chance de as ruas cheias produzirem algum impacto efetivo nas urnas.

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Embora reconheça que muita gente atendeu à convocação do PT, a campanha de Flávio celebrou as pichações na Avenida Paulista, por exemplo. O episódio deverá ser bastante explorado nas manifestações da direita, com foco na comparação entre o comportamento dos dois públicos.