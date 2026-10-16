Rodrigo de Queiroz Moreira lança projeto imobiliário híbrido em Macapá

Macapá entra no radar de uma tendência que vem transformando a construção civil em diferentes cidades: a integração de moradia, trabalho e lazer em um único endereço. À frente dessa proposta está Rodrigo de Queiroz Moreira, que conduz pela Gama Engenharia o pré-lançamento do Connect One Residence & Office, empreendimento concebido para reunir apartamentos, salas comerciais e espaços de bem-estar na capital do Amapá.

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Apresentado pela construtora como o primeiro projeto híbrido e wellness da cidade, o Connect One prevê 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas e um rooftop destinado ao lazer.

A aposta acompanha mudanças na rotina urbana. A proximidade entre residência, serviços e atividades profissionais passou a influenciar decisões de compra e locação. Nesse cenário, a proposta da Gama Engenharia é oferecer alternativas para famílias, profissionais liberais, empresas e investidores em um empreendimento com diferentes possibilidades de ocupação.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o conceito vai além da combinação de unidades residenciais e comerciais. O planejamento considera a experiência de quem utiliza os espaços, desde a circulação pelo edifício até o acesso a serviços no entorno. O objetivo é aproximar atividades cotidianas e incorporar conveniência à concepção arquitetônica.

Na área residencial, o projeto terá apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos apresentam metragens previstas de 54 a 62 metros quadrados, enquanto as de três dormitórios variam de 85 a 106 metros quadrados. A variedade de plantas procura atender perfis distintos, de casais e famílias menores a moradores que precisam de mais espaço.

A torre destinada às atividades profissionais contará com 80 salas comerciais distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e entrada independente. O formato foi pensado para escritórios, consultórios e empresas de diferentes segmentos. A separação dos acessos busca preservar a funcionalidade de cada uso, característica essencial para o funcionamento de um complexo híbrido.

O bem-estar também ocupa lugar de destaque. No topo da torre residencial, o rooftop reunirá piscina, academia, espaço gourmet e ambientes de convivência. Com perspectiva para a cidade e o Rio Amazonas, a área comum foi concebida como extensão da rotina dos moradores, em uma proposta que associa lazer, atividade física e qualidade de vida.

Outro componente da estratégia é a localização. O Connect One ficará na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. A região oferece acesso a comércio, restaurantes, bancos, farmácias, supermercados e outros serviços, além de conexões com pontos conhecidos da cidade, como a orla do Rio Amazonas.

A escolha do endereço atende a interesses complementares. Para os moradores, a proximidade de serviços pode facilitar tarefas diárias. Para profissionais e empresas, a inserção em uma área consolidada pode favorecer o acesso de clientes e colaboradores. Já os investidores encontram no projeto tipologias distintas para avaliar conforme seus objetivos e as condições do mercado.

A Gama Engenharia atua no Amapá com obras públicas, particulares e incorporação de edifícios. Com o Connect One, a construtora pretende transformar sua experiência regional em um produto que incorpora referências contemporâneas de arquitetura e ocupação urbana.

Em fase de pré-lançamento, o Connect One abriu pré-cadastro para interessados em apartamentos, salas comerciais ou nas duas modalidades. A etapa permite à empresa apresentar o conceito, conhecer a demanda e compartilhar informações comerciais antes da abertura oficial das vendas. Não há, nesta apresentação, previsão de retorno financeiro ou valorização garantida das unidades.

Mais do que acrescentar novos imóveis à oferta local, o lançamento propõe uma discussão sobre o futuro da construção civil em Macapá. A combinação de residências, espaços profissionais e infraestrutura de lazer poderá servir de referência para outros projetos, conforme a receptividade do público e a evolução das necessidades urbanas.

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Ao reunir essas funções, Rodrigo de Queiroz Moreira posiciona o Connect One como uma nova etapa da Gama Engenharia. O projeto procura conciliar a identidade da capital amapaense com tendências de uso misto e bem-estar, oferecendo diferentes formas de morar, trabalhar e aproveitar a cidade em um mesmo complexo. A recepção do mercado será decisiva para avaliar o alcance dessa proposta na capital.