Cruzeiro volta para a reta final rumo à Libertadores

O Mineirão estará lotado esta noite para Cruzeiro x São Paulo. Foram 20 dias de paralisação do Brasileirão, por causa de uma Data Fifa esdrúxula e sem propósito, e o torcedor já está com saudades de suas equipes. É jogo para três pontos do Cabuloso, para continuar na cola de Bahia, Athletico-PR e Fluminense, na busca de uma das duas vagas para a fase de grupos da Libertadores, já que as outras duas serão de Flamengo e Palmeiras. O São Paulo está mal das pernas, com dívidas impagáveis, jogadores importantes fora de combate e jogará fora de casa. São os ingredientes perfeitos para o Cruzeiro vencer, chegar aos 48 pontos e mostrar ao seu torcedor ao que veio. Tomara que os 7 dias de folga que o técnico, Artur Jorge deu não façam falta. Eu teria colocado o grupo para treinar, sem folga nenhuma. Folga é para quem está liderando a competição, para quem luta pela taça. Se vencer, tudo estará esquecido e dirão que a folga foi benéfica. Se perder ou empatar, o torcedor vai culpar a folga e a falta de treinos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eu não vejo o Cruzeiro terra arrasada. Foi eliminado pelo Flamengo, na Libertadores, e pelo Galo, na Copa do Brasil. Algo natural, como seria se ele tivesse eliminado os adversários. No Brasileirão, briga na cabeça, desde que Artur Jorge assumiu uma equipe que estava na lanterna. Portanto, o futebol é assim. Não se ganha sempre. Nem o Real Madrid, time mais rico e que mais estrelas tem no mundo, ganha sempre. Ele está há dois anos sem conquistas e existe uma pressão. É natural isso, mas não se pode jogar por terra o trabalho feito. Artur Jorge é um baita treinador, campeão e que sabe trabalhar uma equipe. Precisa abrir mão de algumas decisões, como por exemplo, jogar com três atacantes. O meio-campo, sim, precisa ser povoado, pois é ali que se ganha o jogo. Ele comete o mesmo erro de Ancelotti, na Seleção.

O jeito é ganhar hoje, não há outro resultado que interessa, e continuar sonhando com a Copa Libertadores em 2027. Um clube que tem a terceira folha salarial mais cara do país não pode ficar fora da principal competição da América do Sul. Paulinho, ex-jogador do Corinthians e Seleção Brasileira, que nos envergonhou nos 7 a 1, é o novo diretor do Cruzeiro. Confesso que não sei nada sobre o trabalho dele na nova função, mas desejo-lhe boa sorte, pois está num clube de ponta do nosso futebol. Sei que ele é corintiano e discípulo de Tite, essa não é uma boa referência, mas, se os donos confiam nele, vamos torcer para que seja útil. Gosto quando ex-jogadores são guindados a cargos diretivos, mas depende de quem seja o jogador e sua história no clube. Na Europa, normalmente eles colocam os ídolos para esses cargos, mas gente com competência e qualidade. Paulinho nunca jogou no Cruzeiro e não tem a menor identidade com o clube. Uma coisa é dirigir o Mirassol, outra, bem diferente, é estar à frente do Cabuloso. Porém, como Pedro Lourenço, dono, supervisiona tudo, fico mais tranquilo e esperançoso de que o trabalho dê certo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Muito estranho

Um candidato está à frente do outro por 7 pontos percentuais. De repente, as urnas travam por 1 hora e, na volta, o candidato que perdia encosta, e fica apenas a 2 pontos percentuais do outro. É muito estranho. Aconteceu em 2014, 2022 e agora. “Há algo de podre no reino da Dinamarca”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.