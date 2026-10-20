Assine
overlay
Início Networking e Negócios
Notícias

Expansão das redes de esgoto coloca poços de visita em PEAD no radar do setor

Publicidade
Carregando...
PU
PulseBrand
PU
PulseBrand
Repórter
20/10/2026 17:45

compartilhe

×
Expansão das redes de esgoto coloca poços de visita em PEAD no radar do setor
Expansão das redes de esgoto coloca poços de visita em PEAD no radar do setor crédito: PulseBrand

Uma rede de esgoto depende de pontos por onde as equipes consigam chegar à tubulação enterrada. Esses pontos são os poços de visita, instalados nos trechos em que o tubo muda de direção, de nível ou de diâmetro e usados para inspeção, limpeza e manutenção. Na drenagem urbana, eles também ligam as bocas de lobo à rede coletora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Asperbras, fabricante de tubos e conexões com mais de 40 anos de mercado, leva sua linha de poços de visita em PEAD (polietileno de alta densidade) e de poços de inspeção ao centro do estande de 140 m² que ocupa na Fenasan 2026 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). O evento vai de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e é promovido pela AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp). A empresa afirma ser pioneira e líder nesse segmento.

O tamanho da obra pela frente

O Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) estabeleceu que, até 2033, 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto, e 99%, acesso a água potável. Segundo o Ranking do Saneamento 2026, do Instituto Trata Brasil, que usa dados de 2024 do SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico), a coleta alcança hoje 56,7% dos brasileiros, e apenas 51,8% do esgoto gerado recebe tratamento. Na prática, cerca de 90 milhões de pessoas, ou 43,3% da população, seguem sem o serviço.

As obras estão sendo contratadas. Levantamento da Abcon Sindcon (Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), divulgado em julho, mostra empresas privadas atuando em 2.720 municípios, 48,8% das cidades do país, com mais de R$ 177 bilhões em investimentos contratados desde a aprovação da lei.

O ritmo de investimento muda de uma cidade para outra. O Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico) calcula em R$ 225 por habitante ao ano o valor necessário para universalizar os serviços. Entre os 100 municípios mais populosos, a média ficou em R$ 135,89 em 2024, e 51 deles investiram menos de R$ 100 por morador, de acordo com o mesmo estudo.

Fábricas em expansão

Para acompanhar esse ciclo de obras, a Asperbras conclui agora a ampliação da unidade de PVC (policloreto de vinila) de Penápolis (SP), anunciada na Fenasan do ano passado. O investimento de R$ 50 milhões acrescentou mais de 5 mil m² entre parque fabril e áreas de estocagem e distribuição, e a unidade passa a ter condições de dobrar a capacidade de produção de tubos e conexões. A expansão envolve cerca de 50 empregos diretos e 150 indiretos na região. A unidade de PEAD, inaugurada em 2023, também cresce, com foco em tubos lisos de grandes bitolas.

Thiago Rosa, diretor comercial da Asperbras, explica a decisão: “Acreditamos no avanço do Marco Legal do Saneamento e, por isso, vamos continuar investindo em produtos e na ampliação da capacidade de nossas plantas.”

Do esgoto ao campo

Além do saneamento, a Asperbras atende irrigação e agronegócio. A empresa tem seis unidades industriais, em Penápolis (SP), Macaíba (RN) e Simões Filho (BA), soma 700 empregos diretos e cerca de 1.500 indiretos e pertence à holding Colpar Brasil. A fabricante está entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo a edição 2026 do ranking Valor 1000, do Valor Econômico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Fenasan acontece junto com o Encontro Técnico da AESabesp e reúne fabricantes e fornecedores de materiais, equipamentos e soluções para o setor. Segundo a organização, são 479 expositores em 37 mil m² neste ano, com expectativa de 40 mil visitantes, e os organizadores apresentam o evento como um dos principais encontros de saneamento ambiental das Américas. O credenciamento é gratuito e está disponível no site da feira.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay