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FUGA

Vídeo: detento pula cerca e foge de presídio em Governador Valadares

Em rápida ação policial, homem que escapou do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) foi recapturado

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
20/10/2026 16:49

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Homem é flagrado fugindo de presídio em Governador Valadares
Homem é flagrado fugindo de presídio em Governador Valadares crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um detento fugiu do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (20/10). A fuga mobilizou as forças de segurança da região e terminou com a recaptura do homem poucas horas depois.

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As imagens de um vídeo gravado no local mostram o momento em que o homem, vestindo uma camisa vermelha – uniforme do sistema prisional – pula uma cerca da unidade e foge por um terreno próximo.

Assim que a fuga foi constatada, a Polícia Penal deu início aos procedimentos operacionais e de registro do Boletim de Ocorrência (Reds). Uma operação de busca foi montada com o apoio da Polícia Militar e da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (5ª Brave).

Recaptura

As buscas tiveram efeito no início da tarde. O fugitivo foi localizado e detido nas proximidades da BR-259, na altura da saída do pontilhão.

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Até o fechamento desta reportagem, a identidade do preso e as circunstâncias exatas que permitiram a fuga não haviam sido oficialmente divulgadas pelas autoridades. A ocorrência segue sob a responsabilidade da Polícia Penal.

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