Gestão Estratégica e Inovação: O Crescimento da RAASA Advogados para 2027

No ambiente corporativo atual, a segurança de um ativo imobiliário e a solidez da gestão jurídica caminham lado a lado com a cultura interna e o cuidado com as pessoas. Seja no atendimento a fundos de investimento, grandes grupos corporativos ou pequenas empresas que buscam regularizar seus endereços para operar e obter crédito, a RAASA Advogados destaca-se por unir precisão técnica, modernização tecnológica e uma governança profundamente humanizada. Com uma operação composta por 45 profissionais e que atendeu 490 CNPJs de 76 grupos econômicos entre janeiro e setembro de 2026, o escritório projeta ampliar seu faturamento em 20% para 2027, sustentado por novas frentes como o Direito Urbanístico e a expansão de sua carteira.

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Gestão Integrada, Eficiência Tecnológica e Reconhecimento Nacional

Para sustentar esse crescimento mantendo a proximidade com o cliente, o escritório investiu em automação e modernização de processos. A adoção de ferramentas integradas, como o CRM Salesforce conectado ao financeiro, reduziu em mais de 90% o tempo dedicado à conciliação bancária. Esse compromisso com a inovação rendeu à banca importantes reconhecimentos do mercado, como a indicação e conquista como finalista no Prêmio Análise DNA+Fenalaw 2026 na categoria Tecnologia, destacando o projeto de modernização de fluxos e gestão digital do escritório.

Segundo o Dr. Rodrigo Ayuch Ammar, fundador e advogado especialista em Mercado Imobiliário e Licenças Executivas, CEO da RAASA Advogados, essa eficiência operacional reflete diretamente na segurança dos negócios dos clientes: "Nossa expansão até 2027 será sustentada por novas frentes de atuação, entrada em mercados e ampliação dos serviços oferecidos à nossa carteira. Um problema registral ou imobiliário pode impactar o lançamento de um empreendimento, uma operação financeira ou a própria capacidade de uma empresa utilizar determinado ativo. É essa visão integrada que entregamos, combinando conhecimento técnico especializado, investigação minuciosa e atendimento próximo e personalizado."

A Força da Liderança, Prêmios de Diversidade e o Cuidado com os Colaboradores

Um dos maiores diferenciais competitivos da RAASA reside em sua estrutura de colaboradores, marcada por uma expressiva maioria feminina. O escritório adota práticas de acolhimento e desenvolvimento contínuo que vão muito além da técnica jurídica tradicional, o que lhe valeu importantes distinções institucionais, como o Selo Promove Mulheres Advogadas da OAB e o reconhecimento pelo Análise D&I (Diversidade e Inclusão).

A Dra. Helen Salomão, sócia e advogada especialista em Direito Notarial, Imobiliário e Registral da RAASA Advogados, enfatiza o impacto social e institucional desse trabalho: "O nosso papel é compreender que, por trás de cada matrícula imobiliária, existe uma história e um negócio em funcionamento. Uma pendência documental não resolvida pode impedir uma empresa de utilizar sua propriedade ou concluir uma venda vital. Além disso, acreditamos firmemente que fortalecer mulheres e cuidar do bem-estar da nossa equipe é fortalecer os próprios negócios que assessoramos e a sociedade como um todo."

A cultura do cuidado e da evolução contínua ganha forma concreta por meio da Academia RAASA, um projeto institucional criado para promover o desenvolvimento integral dos colaboradores. A iniciativa realiza palestras e treinamentos que abordam desde a inovação tecnológica no sistema registral até temas essenciais de saúde e qualidade de vida, incluindo saúde da mulher, inteligência emocional, fertilidade, maternidade, estafa mental e formação de lideranças.

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Essa rede de apoio e valorização humana se estende para além dos muros do escritório através da participação ativa em iniciativas setoriais como a REME (Rede de Mulheres do Extrajudicial), da qual Helen Salomão é fundadora e Rodrigo Ayuch Ammar atua como conselheiro. Combinando governança rigorosa, inovação tecnológica reconhecida nacionalmente e um olhar atento ao desenvolvimento humano, a RAASA Advogados consolida um modelo de advocacia que transforma complexidades jurídicas em conquistas sustentáveis para o mercado.