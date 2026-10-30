Escolha para o STF

“O presidente Lula já deu mostras de que pretende alterar a forma de escolha dos candidatos ao Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o período de permanência dos ministros no cargo. Estaria em estudo a criação de um colegiado que envolveria todos os setores da sociedade. Somente após essa etapa, o candidato seria sabatinado pelo Senado. Tal medida afastaria eventuais suspeitas de favorecimento. Vale lembrar que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, assim se referiu à escolha do ministro Kassio Nunes Marques: ‘Kassio Nunes já tomou muita tubaína comigo. (…) A questão de amizade é importante, né? O convívio da gente’. Sobre o ministro André Mendonça, afirmou: ‘O primeiro requisito é ser evangélico; o segundo, tomar tubaína comigo’. Em ambos os casos, o notável saber jurídico e a reputação ilibada – requisitos constitucionais para o cargo –, presumo, ficaram em último plano na escolha.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP