Impacto das chuvas será discutido em evento em São Paulo

O forte temporal que atingiu a Região Metropolitana de São Paulo na última quarta-feira (14) registrou, em 40 minutos, o volume de chuva previsto para 11 dias. O episódio resultou em alagamentos generalizados, submersão de vias estruturais como o Túnel do Anhangabaú, impactos severos nas Linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô, inundação do Terminal Bandeira e uma vítima fatal na Zona Norte, reforçando a urgência de respostas estruturadas frente a eventos climáticos severos.

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Conectada às demandas imediatas da sociedade e do poder público, a Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) traz o debate sobre resiliência e adaptação para o centro da programação do 37º Encontro Técnico e da Fenasan 2026. O evento, que acontece entre 20 e 22 de outubro no Expo Center Norte, funcionará como espaço técnico para qualificar profissionais, operadoras e administrações municipais diante dos impactos que o alto padrão pluviométrico tem causado nas cidades.

Na quinta-feira, 22 de outubro, a grade técnica dedica dois momentos centrais ao tema. Pela manhã, das 11h às 12h30 (Auditório Cantareira 3), a Mesa 13 discutirá “Governança e infraestrutura resiliente: respostas do saneamento aos eventos climáticos extremos”. A mesa conectará ciência do clima, gestão e tecnologias operacionais.

Para o coordenador da mesa, Reynaldo Young, os episódios recentes mostram que os alertas meteorológicos precisam ser convertidos com agilidade em protocolos operacionais e projetos estruturantes. “O saneamento e o manejo de águas têm papel central na proteção de vidas e na adaptação das cidades a cenários que já não são excepcionais, mas recorrentes”, pontua. O debate contará com moderação de Miriam Falotico, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo; e apresentações de Carlos Almiro de Magalhães Melo, do Instituto BRK; Andrea Ribeiro Gomes, da Unicamp/Unisanta; e Alexandra Sampaio, do NPH-Unisanta.

No período da tarde, das 14h às 15h30 (Auditório Cantareira 4), a Mesa 14 abordará “O futuro dos serviços de drenagem urbana integrados aos serviços de água e esgoto e sua regulamentação”. O encontro avaliará a aplicação da Norma de Referência nº 12 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a legislação paulista que viabiliza a integração da drenagem e manejo de águas pluviais aos contratos de saneamento.

Segundo Luciomar Santos Werneck, coordenador da Mesa 14, a integração dos serviços pluviais aos sistemas tradicionais de água e esgoto representa uma virada de modelo. “É preciso definir fontes de financiamento sustentáveis, modelos de governança claros e padrões de engenharia capazes de absorver sobrecargas hidrológicas sem paralisar os centros urbanos”, avalia. A discussão terá moderação de Hélio César Suleiman, da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT); e contará com Silvano Costa, da ANA; Natália Resende, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL); e Marcos Monteiro, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo.

A programação do Encontro Técnico também inclui o painel “Meteorologia e saneamento – como os avanços tecnológicos contribuem para as atividades diárias do setor frente às mudanças climáticas”, que será transmitido ao vivo pelo canal da TV Água e Saneamento no YouTube. O debate contará com participação de Kleber Rocha Filho, meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e Alexander Silva, coordenador da Sala de Situação da Sanasa Campinas. O painel abordará como o uso de dados climáticos em tempo real, modelos computacionais e Inteligência Artificial (IA) pode aprimorar a gestão dos serviços de água e esgoto, fortalecer a segurança hídrica e aumentar a resiliência da infraestrutura diante dos eventos extremos associados às mudanças climáticas.

Ao articular ciência, regulação e poder público poucos dias após os impactos na capital paulista, a AESabesp reafirma o compromisso de seus 40 anos de história: atuar como elo técnico para antecipar soluções, preparar os gestores e fortalecer a segurança hídrica e urbana do país.

Serviço:

Evento: 37º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2026

Tema: “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Local: Pavilhões Verde e Vermelho, Expo Center Norte – São Paulo (SP)

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