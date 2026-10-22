Elon Musk teria ordenado mudança no Starshield, serviço da SpaceX usado pelo Exército ucraniano; Wall Street Journal aponta redução na velocidade da rede

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Elon Musk ordenou a limitação dos serviços da rede de satélites Starshield na Ucrânia, segundo informações publicadas pelo jornal "Wall Street Journal". A ação reduziu a velocidade de conexão dos equipamentos ucranianos fornecidos pela SpaceX e inviabilizou a operação de determinados drones de Kiev.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O relato do jornal teve como base fontes governamentais anônimas dos Estados Unidos e pessoas a par do assunto. Musk rebateu as acusações ao declarar que as decisões de restrição ao sistema cabem, em última instância, ao presidente norte-americano Donald Trump.

Leia Mais

Na rede social X, Musk declarou que os equipamentos Starshield pertencem ao governo norte-americano e são controlados por ele. O empresário sustentou que reduções na taxa de transmissão dependem de ordens diretas das Forças Armadas e da presidência dos Estados Unidos.

O fundador da SpaceX ressaltou a distinção entre os serviços: o Starshield atende demandas militares no campo de batalha, enquanto o sistema Starlink permanece voltado para finalidades civis.

Impacto militar e resposta do governo norte-americano

As forças de Kiev utilizam o Starshield para comunicações na linha de frente, ataques de médio alcance contra áreas ocupadas pela Rússia e voos de drones interceptadores. Na semana passada, autoridades ucranianas relataram perda de capacidade de conexão na rede, considerada crucial para conter a ofensiva russa.

O comunicado ucraniano ocorreu logo após Donald Trump criticar os ataques de Kiev contra refinarias de petróleo russas. Apesar das alegações de Musk sobre o papel do governo, autoridades em Washington negaram envolvimento na decisão.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o Pentágono não expediu ordens de modificação no serviço: "Nada mudou do nosso ponto de vista. Não demos nenhuma diretriz, nem nada semelhante".

Donald Trump também negou ter solicitado restrições na plataforma: "Não fui eu. E não acho que tenha sido o Elon".

Declarações de Marco Rubio e tensões diplomáticas

O cenário gerou novos atritos entre Washington e Kiev. Trump defendeu a substituição de Volodymyr Zelensky depois que o líder ucraniano criticou um acordo surpresa entre Estados Unidos e Rússia sobre diesel.

Durante compromisso em Mumbai, na Índia, o secretário de Estado, Marco Rubio, assegurou que o governo não possuía aviso prévio sobre a perda de velocidade no sistema da SpaceX.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rubio declarou que o líder norte-americano não interfere na administração da empresa: "É uma empresa privada; o presidente não dirige essa empresa e não pode ordenar nada a ela. Digo a vocês, não houve nenhum conhecimento prévio".