Ucrânia agradece Musk por medidas para impedir que drones russos utilizem Starlink

O ministro da Defesa ucraniano agradeceu neste domingo (1) a Elon Musk e sua empresa SpaceX pelas medidas adotadas para impedir que a Rússia utilize os sistemas de comunicação por satélite Starlink para fazer com que seus drones sobrevoem a Ucrânia.

"As primeiras medidas já estão dando resultados (...) Obrigado por estar conosco. É um verdadeiro campeão da liberdade e um verdadeiro amigo do povo ucraniano", escreveu no X o ministro Mykhailo Fedorov, em uma mensagem para Elon Musk.

O ministro afirmou que Kiev trabalha em coordenação com a SpaceX em "próximas medidas importantes".

Fedorov respondeu a uma mensagem do bilionário americano: "Parece que as medidas que adotamos para impedir o uso não autorizado do Starlink por parte da Rússia funcionaram. Nos avisem se precisarem de outras medidas", escreveu no X.

Desde o fim de dezembro, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um centro de análise americano, detectou a integração de sistemas Starlink em drones de ataque russos, o que aumentaria o seu alcance em até 500 km.

Segundo os serviços de inteligência ucranianos, os terminais Starlink obtidos pelo Exército russo procedem de circuitos paralelos, como importações através de países terceiros, e não de uma venda oficial por parte da empresa de Elon Musk.

