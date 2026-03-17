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Starlink ultrapassou a marca de 10.000 satélites em órbita

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AFP
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Repórter
17/03/2026 14:10

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A constelação Starlink, fundada pelo bilionário americano Elon Musk, ultrapassou a marca simbólica de 10.000 satélites, 15 vezes mais do que sua concorrente europeia Eutelsat, informou à AFP a Look Up, uma startup francesa especializada em vigilância espacial. 

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Com seu último lançamento em 13 de março, a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, a Starlink agora possui 10.003 satélites, muito à frente da constelação OneWeb da Eutelsat, que tem 651 satélites. 

A constelação Amazon Leo, da empresa fundada por outro bilionário americano, Jeff Bezos, possui 210 satélites. As empresas chinesas Guo Wang e Qian Fan têm 154 e 108 satélites, respectivamente. 

"A Starlink ultrapassar a marca de 10.000 satélites ativos demonstra que um agente privado agora pode, sozinho, estruturar grande parte da atividade em órbita baixa", disse à AFP Michel Friedling, ex-comandante espacial francês e cofundador da Look Up. 

As megaconstelações comerciais desempenham "um papel central" no equilíbrio econômico e estratégico, e a capacidade de observar o que acontece em órbita é "uma importante questão de soberania", acrescentou ele. 

Esses números consolidados são baseados em dados processados pela Synapse, uma plataforma de rastreamento e análise do tráfego espacial desenvolvida pela Look Up. 

A plataforma agrega diversas fontes públicas e proprietários de dados orbitais, incluindo os anúncios de lançamento da Starlink — excluindo satélites inativos — cruzados com as observações da Look Up. 

A empresa está atualmente implantando uma rede global de radares para monitorar o tráfego espacial.

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neo/uh/vmt/eg/mab/aa

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