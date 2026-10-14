Ex-seleção admite traição, anuncia separação e confunde fãs: Era casado com outra (O ex-jogador Bernard Parker, que agora atua como treinador, durante uma partida. Ele anunciou o fim de um relacionamento de três anos)

O ex-jogador de seleção, Bernard Parker, admitiu publicamente ter cometido traição e revelou o fim de um relacionamento de três anos com a empresária Kacha Stepanovic.

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O anúncio foi feito por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais e gerou grande repercussão na África do Sul.

Isso porque, a declaração provocou questionamentos entre os fãs, já que muitos acreditavam que o ex-atacante continuava casado com Wendy Parker, sua esposa desde 2012.

A publicação levou torcedores de futebol e usuários da rede social X a tentar reconstruir a cronologia dos acontecimentos.

Wendy continua ativa no Instagram. No entanto, as últimas publicações públicas dos dois juntos parecem datar de aproximadamente 2024. Porém, nem um divórcio nem uma separação foram anunciados publicamente.

Agora, a situação do casamento permanece incerta, e a confirmação de um relacionamento de três anos com outra mulher levantou mais perguntas do que respostas.

Falou nas redes sociais

Atualmente trabalhando como treinador, Parker utilizou as redes sociais para agradecer pelos momentos compartilhados durante a relação. Na mensagem divulgada, ele reconheceu ter cometido erros e afirmou que enfrentou dificuldades pessoais que geraram consequências diretas em sua vida e na de pessoas próximas.

O ex-atleta pediu desculpas pelos momentos em que magoou a companheira e assumiu a responsabilidade pelas próprias atitudes. Parker também demonstrou gratidão pelas experiências vividas ao longo dos três anos. O posicionamento provocou questionamentos sobre os motivos do término, mas o profissional não detalhou quais foram os problemas pessoais, e a manifestação não comprova a ocorrência de traição.

Stepanovic também divulgou mensagens nas redes sociais vistas como referências ao rompimento.

Em uma das publicações, a empresária abordou como certos desejos e escolhas pessoais afetam a família, o trabalho e a reputação individual. Ela não mencionou o nome de Parker nas mensagens reproduzidas pela imprensa.

Trajetória esportiva e nova função

Bernard Parker construiu uma carreira de destaque no esporte e defendeu a seleção sul-africana entre 2007 e 2015. Ele integrou a equipe nacional durante a disputa da Copa do Mundo de 2010, sediada na própria África do Sul.

No exterior, o atacante jogou por agremiações esportivas como Twente, da Holanda, e Red Star Belgrade, da Sérvia. Em solo sul-africano, ele ficou conhecido principalmente por sua passagem pelo Kaizer Chiefs, um dos clubes mais tradicionais do país.

Ao encerrar a trajetória como jogador, Parker iniciou uma nova etapa profissional no futebol e atua como treinador.

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