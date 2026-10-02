YYForce Implementa Robô de Serviços de Hotelaria no Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah, na Malásia

SINGAPURA, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYFORCE” ou a “Empresa”), uma fornecedora de soluções de força de trabalho e serviços de gerenciamento integrado de instalações com base em tecnologia, anunciou hoje a implementação de um robô de serviços de hospitalidade da marca YY Circle Malaysia no Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah, em Langkawi, Malásia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A implementação representa uma aplicação prática da estratégia da YYForce de levar a robótica de serviços ao ambiente de hospitalidade, apoiando as equipes dos hotéis com a tecnologia projetada para auxiliar as tarefas operacionais de rotina.

O hotel apresentou recentemente o robô na sua rede social como um novo membro da equipe, e um exemplo visível da introdução da robótica de serviços em um ambiente de hospitalidade voltado para o atendimento dos hóspedes. Um vídeo da apresentação do robô está disponível na página oficial do Aloft Langkawi Pantai Tengah no LinkedIn.

A Robótica de Serviços Apoiando as Equipes de Hotelaria

A abordagem da YYForce combina a capacidade de atendimento humano com a assistência robótica. Ao introduzir robôs em fluxos de trabalho adequados, a empresa visa ajudar os operadores do setor de hospitalidade a alocar o tempo dos colaboradores de forma mais eficaz, mantendo a interação pessoal com os hóspedes.

A implementação em Langkawi é uma oportunidade de avaliar como a robótica de serviços pode se encaixar nas operações diárias do hotel. As áreas de avaliação relevantes incluem a realização de tarefas, a confiabilidade, a adoção pela equipe e o feedback dos hóspedes. Essas observações podem ajudar a embasar futuras decisões de implementação e aprimoramento dos serviços.

"A hospitalidade se baseia nas pessoas, e vemos a robótica como uma forma prática de apoiar as equipes que oferecem essa experiência", disse Mike Fu, CEO da YYForce. “Queremos implementar os robôs em ambientes operacionais reais, entender onde eles podem agregar valor e desenvolver soluções que trabalhem junto com os colaboradores. Essa implementação em Langkawi é um passo concreto nessa direção."

Avanço da Estratégia de Força de Trabalho Humana e Robótica da YYForce

A YYForce está buscando oportunidades para integrar serviços de força de trabalho e robótica nas operações de hospitalidade e instalações. Sua abordagem está focada na identificação das tarefas adequadas, introdução da tecnologia apropriada e avaliação dos resultados operacionais antes da expansão da implementação.

A empresa acredita que a experiência adquirida em ambientes hoteleiros pode ajudar a aumentar a sua compreensão das necessidades dos clientes, das necessidades de implementação e do suporte contínuo aos serviços.

Sobre a YYFORCE



A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Através das suas divisões de tecnologia para força de trabalho e IFM, a YYForce oferece soluções de alocação e gestão de equipes, bem como serviços de gestão de instalações, para diversos setores de serviços



A plataforma de força de trabalho da empresa, YY Circle, oferece suporte à alocação e gestão da força de trabalho em diversos setores, incluindo hotelaria, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços. Nas suas operações de IFM, a YYForce combina serviços de instalações de linha de frente com soluções tecnológicas projetadas para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.



A estratégia de longo prazo da YYForce está centrada na criação de um ecossistema integrado de força de trabalho do futuro, no qual trabalhadores humanos, softwares inteligentes, automação e robótica trabalham cada vez mais juntos para prestar serviços de forma mais eficiente.

Declarações de Previsão



Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações.

Contato de Relações com Investidores



Jason Zhi Yong Phua

Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9838704)