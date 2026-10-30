Brasil tem mais de 20 mil escolas rurais conectadas

O Aprender Conectado já levou internet de alta velocidade a mais de 20 mil escolas públicas rurais em todo o Brasil, ampliando o acesso à conectividade em regiões de difícil acesso. Para superar as barreiras geográficas e de infraestrutura, o projeto utiliza diferentes soluções tecnológicas, como fibra óptica, internet via satélite e energia solar.

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Ao todo, a iniciativa alcança escolas públicas em 3.796 municípios brasileiros, beneficiando milhões de estudantes. O projeto integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), que busca levar conexão de alta velocidade a 138 mil instituições de educação básica até o fim de 2026.

“A distância não pode limitar as oportunidades de aprendizagem. Quando a internet chega a uma escola rural, professores e estudantes passam a ter acesso a recursos que antes estavam fora de seu alcance. Nosso compromisso é fazer essa conexão chegar também às comunidades mais distantes do país”, afirma Flávio Santos, diretor-geral da Eace.

Conectividade em diferentes territórios

Além das unidades rurais, o Aprender Conectado atende mais de 1.540 escolas localizadas em territórios indígenas e outras 1.502 em comunidades quilombolas. Considerando também as instituições de ensino situadas em áreas urbanas, o projeto já alcança cerca de 30 mil escolas públicas em todo o país.

Cada escola recebe uma solução de conectividade adequada às condições locais. Onde não há viabilidade de instalação de fibra óptica, são utilizadas tecnologias alternativas, como rádio ou satélite.

Para ampliar o alcance do projeto, mais de 1.600 escolas também receberam sistemas de geração de energia solar. Grande parte dessas unidades está localizada na região Norte do país.

Atualmente, mais de 4,5 milhões de estudantes são beneficiados pela iniciativa. A meta do Aprender Conectado é atender 46 mil escolas públicas de educação básica em todo o Brasil até 2027.

Para a coordenadora pedagógica Edislândia Gonçalves, do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria da Guia Paixão da Silva, localizada em Itapipoca, no Ceará, a internet vai ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do aprendizado. “A gente vê como uma ferramenta valiosa que vai otimizar os conhecimentos das nossas crianças, as experiências e as vivências que vamos estar proporcionando para elas”, comemora.

Sobre a Eace

A Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) é responsável pela execução do Aprender Conectado, projeto voltado à ampliação do acesso à internet de alta velocidade em escolas públicas brasileiras, especialmente em regiões de difícil acesso.

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