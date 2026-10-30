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ELEIÇÕES 2026

Vídeo: eleitores de Flávio compraram fogos de artifício para celebrar eleição

Em imagens que circulam pelas redes sociais, bolsonaristas contavam com vitória do "filho 01" de Jair Bolsonaro no pleito

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
30/10/2026 09:31 - atualizado em 30/10/2026 10:12

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Os argumentos de Flávio para pedir anulação da eleição — e o que dizem especialistas
Eleitores de candidato derrotado compraram fogos de artifício um dia antes da eleição crédito: BBC

Um vídeo em que eleitores do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) compravam fogos de artifício para comemorar o resultado das eleições, viralizou nas redes após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os bolsonaristas contavam com a vitória do candidato do PL, que não aconteceu.

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A gravação, feita no último sábado (24/10), um dia antes das eleições, mostra apoiadores de Flávio em uma loja de artigos de festa em Gravatá, no Pernambuco, para comprar os fogos de artifício para comemorar a eleição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo, um rapaz, que veste a camisa do "Bloco do 22", movimento de mobilização bolsonarista, afirma que não havia nenhum "lulista" comprando artigos na loja, já que a vitória seria de Flávio Bolsonaro.

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"Só tenho um recado para vocês: aqui, hoje, só tem bolsonarista comprando fogos. Não tem um lulista comprando fogos aqui não. É só bolsonarista, comprando os fogos da vitória de amanhã. É 22, com certeza. O Brasil vai vencer, meu amigo", afirma o rapaz, no vídeo.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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