Programador recria Word, Excel e PowerPoint sem cobrar assinatura, mas suas alternativas ao Microsoft Office trazem um diferencial que vai além da gratuidade

Brandon Thomas, fundador do estúdio ArtCraft em Atlanta, desenvolveu versões gratuitas de programas conhecidos do mercado. O desenvolvedor utilizou a linguagem Rust com suporte de Claude, inteligência artificial da Anthropic, para programar ferramentas sem exigência de assinatura paga.

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O trabalho começou com o lançamento de PhotoCraft, LightCraft e FilmCraft, cópias de Photoshop, Lightroom e Premiere Pro. O projeto agora mira produtos da Microsoft e da Autodesk, somando doze opções de código aberto registradas na página oficial do estúdio.

Compatibilidade e formatos suportados

Os lançamentos incluem o WordCraft, o GridCraft e o DeckCraft, criados para substituir Word, Excel e PowerPoint. Cada aplicativo abre e salva na extensão do modelo correspondente: arquivos .docx no WordCraft, .xlsx no GridCraft e .pptx no DeckCraft.

Todos os programas operam em Windows, macOS, Linux, FreeBSD e diretamente pelo navegador. O uso não exige cadastro de conta, pagamento ou envio de telemetria. Um inicializador único instala e atualiza todo o pacote.

O GridCraft apresenta mais de 500 funções de cálculo e tabelas dinâmicas. O WordCraft executa controle de alterações e mala direta, enquanto o DeckCraft inclui transições, animações e modo apresentador. Para desenho técnico, o CADCraft lê os formatos DWG e DXF do AutoCAD.

Nível de paridade e cronograma

Nenhuma das aplicações alcançou a fase alfa de desenvolvimento. O GridCraft está em estágio pré-alfa e cobre cerca de 65% das demandas de utilizadores avançados do Excel. O WordCraft atinge 62% de equivalência real com o Word, e o DeckCraft reúne 79% dos recursos do PowerPoint em amplitude.

O CADCraft apresenta a maior distância do produto original: cerca de 29% de paridade geral com o AutoCAD, 55% no desenho bidimensional e nenhuma funcionalidade tridimensional. O restante do desenvolvimento demanda cerca de 570 horas de trabalho do modelo Opus 5.5.

Thomas também pretende mirar o SolidWorks e avançar com o SoundCraft para edição de áudio. Questionado por críticos que o acusavam de "vibe coding", o criador respondeu no X, no dia 9 de outubro, com a declaração "Cara, eu sei programar", afirmando que modelos de inteligência artificial possibilitam operar com o alcance de uma empresa inteira.

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Diferente do LibreOffice, que já disponibiliza uma suíte gratuita e madura, o ArtCraft aposta em interfaces fiéis aos softwares originais e em ferramentas controladas por agentes de inteligência artificial.