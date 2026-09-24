5 coisas que você ainda não sabia que o Google já faz

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Google Workspace, conjunto de ferramentas do Google usado para trabalho, estudos e comunicação, está incorporando cada vez mais recursos de inteligência artificial. Entre as novidades apresentadas no Google Cloud Summit, em São Paulo, estão funções que vão desde a tradução de conversas em tempo real até a edição de imagens e a criação de vídeos.

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1. O Google Meet agora traduz conversas para espanhol

O Google Meet ampliou os recursos de tradução simultânea durante as reuniões. Além do inglês, a ferramenta também permite a tradução da fala para o espanhol, facilitando a comunicação entre participantes que não compartilham o mesmo idioma.

A ferramenta também permite a tradução para o português, ampliando as possibilidades de comunicação em reuniões com participantes de diferentes países.

2. O Meet também pode fazer atas de reuniões presenciais

A inteligência artificial do Google Meet também passou a acompanhar reuniões realizadas presencialmente. O recurso pode ser utilizado para registrar a conversa e produzir uma ata com os principais pontos discutidos.

A novidade amplia uma função que já estava disponível para reuniões virtuais e leva o registro automatizado para encontros que acontecem fora da plataforma.

3. O Google Pics permite editar apenas partes de uma imagem

Outra novidade está no Google Pics, ferramenta de edição de imagens integrada ao Workspace. Com inteligência artificial, é possível fazer alterações em elementos específicos de uma fotografia, sem necessariamente modificar toda a composição.

Em uma imagem feita dentro de um museu, por exemplo, seria possível alterar apenas o conteúdo de um quadro, preservando o restante do ambiente.

Textos dentro de imagens também podem ser alterados

A edição feita pelo Google Pics não fica restrita aos elementos visuais. Textos presentes em uma imagem também podem ser modificados, o que amplia as possibilidades para quem trabalha com materiais gráficos, apresentações e produção de conteúdo.

A ideia é concentrar cada vez mais etapas de criação e edição dentro do próprio ecossistema do Workspace.

4. O Google Vids leva a inteligência artificial para a criação de vídeos

A produção audiovisual também ganhou espaço entre as novidades. O Google Vids, integrado ao Workspace, utiliza inteligência artificial para auxiliar na criação de vídeos.

Com isso, o Google amplia o uso da tecnologia para atividades que vão além da produção de textos e da organização de informações, incorporando recursos de criação audiovisual ao ambiente de trabalho.

5. Canva no Google Planilhas transforma dados em painéis visuais



O Google Workspace também ganhou o Sheets Canvas, recurso desenvolvido com o Gemini que transforma linhas e colunas das planilhas em painéis gráficos e interfaces interativas. A ferramenta funciona a partir de comandos em linguagem natural, sem necessidade de programação.



Na prática, dados que antes apareciam apenas organizados em células podem ser transformados em uma espécie de “mini-app” visual. É possível, por exemplo, criar dashboards personalizados para comparar estatísticas e resultados, tornando mais simples a leitura de grandes volumes de informações.



O recurso funciona como uma aba dentro do próprio Google Planilhas e mantém sincronização em tempo real com a planilha original. Assim, alterações feitas no Canvas ou na planilha são atualizadas nos dois lados. O visual, o layout e as funcionalidades também podem ser ajustados a qualquer momento a partir de novos comandos ao Gemini.



O Sheets Canvas já está disponível globalmente, em inglês, para assinantes do Google AI Pro e Ultra, clientes do Google Workspace nos planos Business ou Enterprise Standard e Plus e assinantes do complemento Google AI Pro for Education.



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As novidades apresentadas no Google Cloud Summit mostram como o Workspace vem incorporando recursos de inteligência artificial a atividades que já fazem parte da rotina de trabalho. Reuniões, registros, edição de imagens e produção de conteúdo passam a contar com ferramentas automatizadas dentro do ecossistema do Google.