Google traz CEO do Cloud ao Brasil em 24/9; veja o que ele pode anunciar em SP

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O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, desembarca em São Paulo para a edição de 2026 do Google Cloud Summit, principal evento de tecnologia corporativa da empresa no país, que acontece entre os dias 23 e 25 de setembro. A apresentação principal do executivo (keynote) será realizada na quinta-feira, 24 de setembro, e a expectativa é que ele anuncie novidades focadas em inteligência artificial agêntica e novas parcerias estratégicas para o mercado brasileiro.

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Com uma expectativa de público de 250 mil pessoas, o evento deste ano foi dividido em três dias com programações distintas. O dia 23 de setembro (quarta-feira) é dedicado aos desenvolvedores com o "Builder Connect". A quinta-feira (24) é o dia principal do Summit, voltado para executivos e lideranças de negócio. Por fim, a sexta-feira (25) sediará o "Capacita+", com foco em capacitação profissional.

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O encontro acontece no Transamerica Expo Center e reúne toda a comunidade de tecnologia para discutir o futuro da computação em nuvem e suas aplicações práticas nos negócios.

O que é o Google Cloud Summit?

O Google Cloud Summit é um evento anual voltado para profissionais de tecnologia, desenvolvedores e líderes de negócios. O encontro funciona como uma plataforma para a empresa apresentar suas mais recentes inovações em computação em nuvem, segurança de dados e, principalmente, soluções de inteligência artificial.

Para o público é uma oportunidade de conhecer casos de uso de grandes empresas e entender como as ferramentas de nuvem podem otimizar operações, reduzir custos e impulsionar a transformação digital.

Quais são os principais anúncios esperados?

A palestra de Thomas Kurian, que participa presencialmente pelo segundo ano consecutivo, é o ponto alto do evento. As apostas se concentram em duas áreas principais que devem moldar a estratégia da companhia para a América Latina nos próximos anos.

A aposta em inteligência artificial agêntica

A inteligência artificial agêntica, ou agentic AI, refere-se a sistemas de IA projetados para atuar de forma autônoma e proativa na resolução de problemas complexos. Em vez de apenas responder a comandos, esses agentes de IA podem antecipar necessidades, planear e executar tarefas com múltiplos passos.

A expectativa é que o Google anuncie novas ferramentas que permitam às empresas brasileiras criar seus próprios agentes de IA para automatizar processos internos, desde o gerenciamento de cadeias de suprimentos até o atendimento ao cliente personalizado.

Novas parcerias corporativas no Brasil

Outro ponto aguardado é a divulgação de novas parcerias com grandes empresas brasileiras. Historicamente, o Google utiliza o evento para destacar colaborações com companhias dos setores financeiro, de varejo e industrial. Esses anúncios servem para reforçar a presença da plataforma de nuvem no país e demonstrar a aplicação de sua tecnologia em cenários reais e de grande escala.

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Como assistir à apresentação de Thomas Kurian?

A apresentação principal (keynote) de Thomas Kurian está agendada para começar às 9h30 da quinta-feira, 24 de setembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento é direcionado a profissionais previamente inscritos, mas a palestra principal costuma ter transmissão on-line pelos canais oficiais do Google Cloud. É importante notar que a programação do dia 23 de setembro é focada especificamente no público técnico e de desenvolvedores.