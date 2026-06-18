Google Cloud retorna a BH para debater a era dos agentes de IA

O Google Cloud volta a Belo Horizonte nesta quinta-feira (19/6), com a segunda edição do programa Google for Startups Pop Up na capital mineira. O evento, que ocorre no contexto de uma expansão regional da empresa pelo país, tem como tema central a chamada "Era dos Agentes", ou seja, o estágio em que sistemas de inteligência artificial passam a operar de forma cada vez mais autônoma, sem depender de comandos humanos a cada etapa.

A escolha de retornar a BH, em vez de priorizar apenas novas cidades, não é casual. "Belo Horizonte tem um ecossistema de inovação muito qualificado, muito pulsante", afirma Giulianna Domingues, gerente de marketing do Google Cloud Brasil para Nativas Digitais. Na edição anterior, realizada em agosto de 2025, o tema foi a infraestrutura de IA, com demonstrações do uso da plataforma Gemini para automatizar o processamento de documentos jurídicos e atestados médicos. A resposta do ecossistema local foi considerada expressiva pela empresa.

A mudança de tema em um ano reflete, segundo Giulianna , a velocidade com que as startups brasileiras estão assimilando e aplicando novas tecnologias. "Essas startups estão cada vez mais liderando essa era agêntica, e elas têm muito a ensinar. Uma startup consegue se mover muito mais rápido do que uma empresa tradicional", diz ela. “Um dos objetivos do nosso evento é trazer o que há de mais atualizado nesse tipo de tecnologia e nesse tipo de abordagem", completa.

Um dado ilustra essa aceleração: em 2025, o Google havia se comprometido a capacitar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial e tecnologias de nuvem nos cinco anos seguintes. A meta não só já foi superada, como acabou sendo triplicada. No Web Summit realizado este ano, a empresa anunciou que pretende chegar a 3 milhões de pessoas capacitadas.

Case mineiro

O destaque da edição de 2026 em BH é a MinutaIA, startup nascida na própria cidade que desenvolveu, com base no modelo Gemini, uma plataforma de IA conversacional para o setor jurídico. Os números são expressivos: a ferramenta está presente em sete tribunais e cem procuradorias brasileiras, atende 90 mil usuários ativos e gerou 10 milhões de minutas de documentos em menos de 12 meses, reduzindo em até 80% o tempo gasto na elaboração de decisões.

"O Brasil tem um ambiente propício para essa inovação, porque temos uma digitalização de processos bem avançada", avalia Caio Perona, CEO e fundador da startup. "O ano passado foi um marco importante em que a IA deixou de ser vista como um mero hobby e passou a ser utilizada como parte imprescindível do processo de trabalho dos profissionais do Direito."

A adoção pelo setor público — tribunais e procuradorias, no caso da MinutaIA — é vista pelo Google Cloud como um caminho natural e relevante. Para Giulianna Domingues, startups que trabalham em favor do poder público contribuem para a eficiência que, no horizonte mais amplo, pode se traduzir em impacto econômico regional significativo: estimativas da empresa apontam que a IA pode representar entre 1 e 1,7 trilhão de dólares para a economia da América Latina, o equivalente a cerca de 6% do PIB regional. “Como empresa, nosso compromisso é impulsionar a próxima era da inovação que é movida pela IA na América Latina”, diz Giulianna.

Muito além dos créditos

O programa oferece até US$ 350 mil em créditos de nuvem para startups de inteligência artificial nos dois primeiros anos. Mas Giulianna Domingues ressalta que o benefício financeiro é apenas a porta de entrada. "O nome é até um pouco injusto, porque ele não é apenas um programa de crédito, é um programa de parceria e de capacitação do negócio", diz ela. Cada startup que ingressa tem acesso a mentorias técnicas e a um interlocutor dedicado dentro do Google para orientar o uso dos recursos de acordo com o estágio da empresa.

“Nosso objetivo não é que essa startup queime esse crédito e depois vá embora. A gente quer ajudar ela a usar esse crédito de uma forma que permita o crescimento dela, que seja de acordo com o momento que ela está. E aí, entendendo os desafios e necessidades tanto de negócio quanto técnicos dessa startup, a gente consegue fazer isso”, explica Giulianna.

A métrica de sucesso do programa, segundo a executiva, está alinhada ao crescimento das próprias startups — faturamento, contratações, novas frentes de negócio. Um exemplo citado é a IDwall, startup que passou por um programa de aceleração do Google e foi adquirida pela Serasa. Da edição mineira de 2025, a Fluna é apontada como caso de sucesso.

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Além de BH, a expansão do Google for Startups Pop Up em 2026 já passou por Porto Alegre e ainda chegará a Florianópolis, em 25 de agosto, e a Belém, em novembro.