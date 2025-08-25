Google Cloud traz programa para startups a Belo Horizonte

Belo Horizonte será a primeira de quatro capitais brasileiras fora do eixo Rio-São Paulo a receber o Startup Hub Pop Up, iniciativa do Google Cloud voltada para empreendedores e desenvolvedores. O evento será nesta terça (26/8) e quarta-feira (27/8), no Labbing Santa Lúcia (Av. Terra, 136, Bairro Santa Lúcia). O tema escolhido será Infra AI, e as inscrições podem ser feitas no site do programa até o fim do dia desta segunda-feira (25/8).

A programação inclui capacitação técnica, palestras e networking com especialistas do Google e representantes do ecossistema local. A ideia é oferecer experiências imersivas em tecnologias do Google Cloud para startups em estágio inicial.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Minas Gerais concentra cerca de 8,9% das startups do país em 2024.

“Nosso objetivo é oferecer a fundadores de startups e desenvolvedores um ambiente imersivo para capacitação técnica, networking e acesso direto aos nossos especialistas. Queremos ser o parceiro tecnológico que acelera o desenvolvimento e a integração dessas startups ao mercado”, afirmou Anderson Gaspar, diretor para o segmento Nativas Digitais do Google Cloud no Brasil.

Conexão com BH

A escolha da capital mineira tem um simbolismo especial para o Google. Foi em Belo Horizonte, em 2005, que a empresa iniciou sua trajetória no Brasil, após a compra da startup mineira Akwan, formada por professores e pesquisadores da UFMG. O centro de engenharia instalado na cidade se tornou peça-chave em inovações da busca do Google e em projetos globais.

Recentemente, o Google anunciou a expansão de seu escritório na capital mineira. No último dia 20 de agosto, um evento marcou o anúncio de mais um andar da empresa no prédio que ocupa na Região Centro-Sul de BH. “BH foi a semente de tudo que temos hoje no Brasil”, afirmou Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, na ocasião. “Temos coisas que nasceram com a equipe de Belo Horizonte e hoje são adotadas no mundo inteiro", completou.

Apoio às startups

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão conhecer melhor o Google for Startups Cloud Program, que oferece às empresas elegíveis mentorias, suporte técnico e créditos em nuvem — startups de inteligência artificial podem receber até US$ 350 mil em créditos nos primeiros dois anos.

Hoje, quase 90% dos unicórnios de IA generativa são clientes do Google Cloud, e mais de 60% das startups do setor financiadas utilizam as tecnologias da empresa.